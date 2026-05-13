Cómo se fraguó el llamativo encuentro entre los Parisi y el alcalde Toledo

En la cita, que tuvo como fin discutir una alternativa a la ley de reconstrucción que no afecte al Fondo Común Municipal, el alcalde de Puente Alto también respondió si se incorporará al PDG.

Hace un par de días, el excandidato presidencial y fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, se unió formalmente a los acercamientos que ya estaba teniendo su hermana, la diputada Zandra Parisi, con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (IND). Este miércoles, los tres se reunieron en la comuna para diseñar una propuesta de gobernanza municipal como alternativa al proyecto de reconstrucción del Gobierno.

Detrás de la coordinación natural que debiese existir en vista de que Zandra Parisi fue electa como representante de cinco comunas de la zona sur de la Región Metropolitana, entre las que se encuentra Puente Alto, había una coincidencia más amplia que hasta ahora había pasado desapercibida.

“Su sentimiento es la típica falta de respeto que el PDG ha vivido toda su vida política y que vive en la gran clase media”, sinceró Franco Parisi en la actividad en la que los tres se reunieron y luego de que el alcalde Toledo relatara que La Moneda no lo invitó al encuentro que sostuvo el presidente José Antonio Kast con alcaldes de oposición.

Otro de los puntos de encuentro que relató el excandidato es la preocupación por la mella que significaría en el Fondo Común Municipal la eliminación del pago de contribuciones que propone el proyecto de reconstrucción de Kast —también llamado megarreforma— que se discute en la Cámara de Diputados. En 2024, según un informe de la Contraloría, Puente Alto fue la comuna que más recibió ingresos de este fondo redistributivo.

“Por supuesto queremos ser su voz en el Parlamento para discusiones tan importantes como la ley miscelánea donde de la noche a la mañana se sacaron de la chistera que van a condonar el CAE, pero que a usted le va a llegar menos plata en el fondo municipal y nosotros vamos a luchar para que eso no ocurra“, añadió el líder del PDG.

El rol de Zandra Parisi

En diálogo con EL DINAMO, la diputada Parisi revela que el acercamiento con Toledo data de la reunión protocolar que tuvo tras ser electa con los alcaldes de las comunas que conforman el Distrito 12.

“Logramos tener una muy buena llegada a los dos. Al principio, claro, se pueden generar desconfianzas, pero en el transcurso de la primera reunión, donde fue en su oficina, en la alcaldía de Puente Alto, pudimos conectarnos rápidamente. Después de eso, lo acompañé en la cuenta pública, fue muy cercano, muy deferente con mi persona”, relata la parlamentaria.

“A través de comunicaciones telefónicas, él terminó contactando a mi hermano. Y de ahí llegaron al acuerdo de juntarse para escuchar las preocupaciones, pero también escuchar soluciones (…) Él (Franco) estaba muy interesado en conocer también al alcalde, cosa que se dio de una forma paralela y normal en realidad”, añade.

Previamente, Franco Parisi y Toledo habían tenido otros contactos. “Esta ha sido una relación de largo plazo. Yo lo respeto, lo admiro. De hecho, él me ayudó en mi campaña (presidencial), porque nosotros queríamos hacer un ‘gran mundo tuerca'”, relató el economista a El País.

¿Militar en el PDG?

La legisladora también transmite a este medio que, pese a que Toledo es cercano a la izquierda y a que el PDG se denomina como una colectividad de centro, estas diferencias no pesan actualmente en la relación. “Nosotros vemos la diferencia cuando las ideas no van en favor de la gente. Estamos para trabajar de manera que las buenas ideas lleguen a la comunidad. La ayuda no debería tener color político. Y vi esa misma disposición en el alcalde. Él está muy abierto a trabajar por su comuna y preocupado por la situación que no solo viven ellos, sino que comparten en mayor o menor escala las municipalidades”, afirma.

Con todo, por la sorpresa que causó el encuentro entre los tres también comenzó a rondar en el ambiente la interrogante de si esto significaría un paso para la futura incorporación de Toledo al PDG. “Eso es una decisión de él. Nosotros nunca presionamos a nadie. Me encantaría y sería muy bueno para el PDG contar con él”, admitía Franco Parisi a El País en la tarde.

Sin embargo, Toledo cerró por ahora la puerta a esa posibilidad. “Nosotros no estamos tratando nuestra posición de militar. Sí valoro mucho a la gente que milita, porque creo que la política se hace en colectividad, creo que uno tiene que estar en espacios de organización. Ser independiente, si bien le aporta mucho también a la gente con respecto a los problemas que tienen los partidos políticos con respecto a la representatividad, etc, hoy día son los partidos el espacio que existe para organizar“, sostuvo.

El DÍNAMO intentó contactar al equipo y al alcalde Toledo para este artículo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.