BancoEstado regala 500 gift cards de $170 mil: revisa cómo postular con tu cuenta RUT

Con motivo de su aniversario número 170, BancoEstado anunció que sorteará 500 gift cards de $170.000 para sus clientes.

Este espectacul premio se suman a otras novedades que la entidad presentó en este año especial, como la nueva imagen de la CuentaRUT y el reciente lanzamiento de su aplicación Rutpay.

Quienes sean seleccionados como ganadores podrán utilizar su premio para realizar compras en supermercados, tiendas del retail, ropa, artículos para el hogar y otros productos, exclusivamente mediante la plataforma Youmarket.

Requisitos para postular a las gif cards de $170 mil de BancoEstado

Tener 18 años.

Tener y utilizar la Cuenta Rut.

¿Cómo participar en el sorteo de las gift card de BancoEstado?

Para participar en el concurso, es necesario inscribirse a través de la aplicación móvil de BancoEstado (disponible en iOS y Android) o mediante su plataforma de banca en línea en ESTE LINK.

La inscripción se hace haciendo clic en el banner correspondiente. Como recomendación, se sugiere realizar el proceso desde el sitio web, ya que en la app el aviso de la promoción no siempre se muestra correctamente.

Una vez realizado el trámite, cada vez que el participante haga una compra con su CuentaRUT por un monto igual o superior a $15.000, obtendrás una oportunidad de participar en el sorteo.

Es decir, por cada $15.000 que gastes en una sola transacción, sumarás una opción más, si realizas una compra de $30.000, acumularás dos oportunidades; si la compra es de $45.000, serán tres.

Las fracciones que no completen un múltiplo de $15.000 no suman opciones adicionales. Así, si gasta $32.000, solo se considerarán $30.000 y tendrá dos oportunidades, ya que los $2.000 restantes no cuentan para el cálculo.

¿Cuándo es el sorteo de las gof card de BancoEsado?

El sorteo será el próximo 18 de junio de 2025.