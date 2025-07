En medio de la ausencia de precipitaciones en la Región Metropolitana (RM), Meteored confirmó la llegada de lluvia a Santiago para las próximas horas.

De acuerdo al portal meteorológico, esta semana se esperan chubascos en capital debido a la llegada de un sistema frontal que atravesará la zona central del país.

Según las proyecciones de Meteored, este fenómeno climático ocurrirá porque las altas presiones perderán fuerza, permitiendo que las precipitaciones lleguen hasta Santiago.

Además, después de las lluvias en la RM, se prevén heladas que podrían provocar temperaturas mínimas cercanas a los 0ºC.

Sin embargo, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, señaló que aunque se observa un sistema frontal, este afectará principalmente desde el Biobío hacia el sur. En Santiago podrían caer algunas gotas, pero la probabilidad es baja.

“La meteorología no es sí o no, no es blanco y negro, son probabilidades. Cuando esas probabilidades bajan del 50%, es más no que sí, pero siguen siendo probabilidades”, indicó Marcone.

Regresa la lluvia a Santiago: revisa el día en que volverán las precipitaciones en la RM

De acuerdo a Meteored, las primeras lluvias llegarán durante la tarde del martes 15 de julio.

Estas precipitaciones comenzarán en la provincia de Melipilla, especialmente en las comunas de San Pedro y Alhué, alrededor de las 14:00 horas. Al mismo tiempo, se registrarán chubascos en San José de Maipo, hacia la Cordillera de los Andes.

En el centro de Santiago, las lluvias aparecerán de forma aislada durante las primeras horas de la noche, con un estimado de entre 1 y 5 mm de agua caída.

Luego del paso del frente, una masa de aire frío se instalará en la capital, lo que provocará heladas matinales desde el miércoles 16 de julio, con temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados.