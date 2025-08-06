Cuándo parte y por cuántos días se extenderá el Black Friday 2025

Ya está marcha la convocatoria para que las Pymes y los emprendedores conozcan las condiciones para ser parte del catálogo del Black Friday 2025.

Cientos de marcas tomarán parte este 2025 en una nueva versión del Black Friday, que como en cada ocasión brindará a los consumidores ofertas y descuentos en categorías como viajes, tecnologías, belleza, juguetes, muebles, inmobiliarios, servicios, entre otros.

De acuerdo con lo precisado por la organización a través de un comunicado, al igual que en las doce versiones anteriores, los interesados podrán revisar el catálogo de las marcas asociadas al evento en la web www.blackfriday.cl.

A la vez, confirmó que ya puso en marcha la convocatoria para que las Pymes y los emprendedores sepan cuáles son las condiciones para ser parte del catálogo.

Cuándo se inicia y hasta qué día se extenderá el Black Friday 2025

Según la información proporcionada por la organización, el Black Friday 2025 se iniciará el día viernes 28 de noviembre, con miras a las compras de Navidad o vinculadas a las vacaciones de verano.

En concreto, esta nueva versión se prolongará durante cuatro días, por lo que concluirá el lunes 1 de diciembre.

En el texto se indica también que “esperamos superar la participación de empresas y la cifra de ventas que alcanzamos en la edición anterior“.

Las estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) sobre la edición anterior del Black Friday apuntan que el evento superó los US$550 millones de dólares en ventas online y presenciales. Lo anterior, a través de más de 10 millones de compras realizadas durante los cuatro días de duración de esa jornada.