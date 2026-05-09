Así pasó Joaquín Lavín León su primera noche en la cárcel

El ex diputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva mientras continúe la investigación por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

Bajo este contexto, el abogado del ex militante de la UDI, Cristóbal Bonacic, dio detalles sobre el estado en el que se encuentra su representado, señalando que “él está tranquilo. Tenemos la firme convicción que no se ha cometido delito alguno”.

“Está en un lugar con personas en situación igual que él. No es grato estar privado de libertad, pero tiene claro que esto es un proceso”, añadió.

Más allá de que se haya decretado la medida cautelar más gravosa, enfatizó que este es solamente el inicio del proceso.

Defensa de Joaquín Lavín León acusa investigación “sesgada”

“A nuestro juicio, obviamente, la medida cautelar es absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los antecedentes del caso, que esperamos que se revierta durante el corto plazo. No hay que perder perspectiva que esto está recién empezando”, sostuvo el jurista.

Siguiendo en esa línea, Bonacic manifestó que “toda persona tiene derecho a un juicio objetivo y imparcial”, señalando que a Joaquín Lavín León “eso le da la tranquilidad, dar cuenta de que cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente, la conclusión va a ser distinta”.

“Esperemos que sea lo más corto posible (la estadía en prisión) porque, insisto, tenemos la convicción de que aquí no hay delito y que hay una investigación que ha sido cerrada y, obviamente, armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos que, obviamente, no se justifican”, cerró el abogado del ex diputado.