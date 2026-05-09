Katy Perry, Alejandro Fernández y más: los artistas confirmados para las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026

La FIFA confirmó que habrá una ceremonia de inauguración por cada país anfitrión, donde 22 artistas empaparán de música el evento deportivo.

Cada vez queda menos para el Mundial de Norteamérica 2026, situación por la cual la FIFA se encuentra alistando los detalles para el comienzo de la competencia.

En este marco, el ente rector del fútbol mundial dio a conocer que la cita planetaria vivirá algo inédito en sus historia, ya que tendrá tres ceremonias de inauguración.

Considerando que el Mundial cuenta con tres sedes, como lo son Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino afirmó que los shows buscarán reflejar la identidad de cada país anfitrión.

Las ciudades que albergarán estos espectáculos serán Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

Estos son los artistas confirmados para las ceremonias de inauguración del Mundial 2026

El Mundial iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca y su show de inauguración contará con la presentación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Un día después, en Toronto, se presentarán: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez,

Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Durante la misma jornada, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la ceremonia contará con estos artistas: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Todas las ceremonias comenzarán una hora y media antes del inicio de cada duelo.