“Tecito con Evelyn”: el encuentro de Matthei con sus seguidores y la iniciativa que ya cuenta con 5 mil inscritos

Este sábado se realizó el primer “Tecito con Evelyn” en una cafetería de Providencia, donde 20 asistentes tuvieron la oportunidad de compartir con ella.

La ex candidata presidencial, Evelyn Matthei, reunió a seguidores de distintas comunas de la Región Metropolitana (RM), luego de que cerca de cinco mil personas se inscribieran para participar de la iniciativa denominada “Tecito con Evelyn”.

Este sábado se realizó el primer encuentro junto a más de 20 asistentes seleccionados y provenientes de diferentes zonas de la capital. El lugar elegido por la ex alcaldesa fue la cafetería Dolce y Salato, en Providencia.

Entre los presentes habían estudiantes universitarios, profesionales jóvenes y adultos mayores que posteriormente se terminaron fotografiando con Matthei.

“Tecito con Evelyn”: los detalles del encuentro de Matthei con sus seguidores

La instancia buscaba transmitir cercanía en un ambiente distendido y de confianza, cuya conversación estuvo marcada por temas de actualidad, contingencia y situaciones de la vida diaria, donde los participantes pudieron compartir directamente con la anfitriona.

Lo anterior, surgió luego de que la ex candidata a La Moneda anunciara en sus redes sociales que estaba organizando un “tecito” junto a sus seguidores. En este sentido, afirmó: “Ya son más de 5 mil inscritos, así que les pido un poco de paciencia. Quiero que resulte bien y que sea un espacio lindo para que todos podamos compartir”.

En las imágenes que difundió su equipo, se aprecia a Matthei sentada entre los participante, conversando y escuchando las intervenciones.

Esta actividad forma parte de una serie de encuentros que “buscan generar espacios de conversación directa y cercana con las personas”, de acuerdo a lo que detallaron desde su equipo.