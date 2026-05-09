Leandro Shara, el chileno que incomoda a UEFA y las cifras detrás del nuevo formato de la Champions: “Voy a marcar un precedente”

“Soy el único vivo en el mundo que ha creado un formato de competencia”, asegura Shara en diálogo con EL DÍNAMO, quien en su demanda pide una indemnización de 20 millones de euros. Además, aborda cómo la matemática puede revolucionar el deporte.

El formato de 36 equipos revolucionó la Champions League, cuyo torneo tendrá a un nuevo campeón el próximo 30 de mayo, cuando PSG y Arsenal se midan en la gran final que se disputará en Budapest, Hungría. Esta es la segunda edición que se desarrolla bajo este esquema, el cual tiene a la UEFA en una batalla judicial con un matemático chileno, quien acusa plagio por parte del organismo.

Si bien los futbolistas nacionales no han sido protagonistas en las últimas versiones del torneo, nuestro país sí se ha hecho presente fuera de la cancha, aunque no ha sido reconocido. Se trata del matemático Leandro Shara, quien en diálogo con EL DÍNAMO explica cómo diseñó el formato de competición, cómo sigue el curso de la demanda contra la UEFA, y en qué otros deportes y torneos se encuentra trabajando para ponerle el sello “Shara”.

Lo que comenzó como hobby, rápidamente se transformó en una historia de vida y profesión. El matemático chileno se describe como “el único vivo en el mundo que ha creado un formato de competencia” y anticipa: “Antes de que yo me muera, voy a ver mi formato en los Juegos Olímpicos, en el rugby, en el hockey, en múltiples deportes”.

Actualmente se desempeña como consultor de FIFA y del Comité Olímpico Internacional, además de ser el fundador de la empresa MatchVisión, que se especializa en la innovación de formatos de competencia.

Sus inicios como creador de formatos y su decisión de llevar a la UEFA a tribunales

En 2013 Shara sostuvo su primera reunión con el organismo, donde comenzó a dar a conocer su idea, y a pesar de que “ellos me dijeron que nunca iban a hacer mi formato”, esto se terminó aplicando en todos los torneos de clubes de la UEFA, como lo es en Champions, Europa League y Conference League.

“Yo he estado en muchas reuniones formales con la UEFA. Dos semanas antes que se anunciara el formato, yo estaba en reuniones con la UEFA”, asegura.

Ante esto, inició una demanda que contiene más de 500 páginas contra la UEFA, la cual fue acogida por el Juzgado de lo Mercantil Nº 16 de Madrid, que declaró su competencia para tratar este tema el pasado 23 de marzo.

Respecto a esta batalla judicial, el contador auditor asegura que “no me quiero hacer millonario, quiero que se me reconozca”, por lo que “invito a la UEFA a sentarse en la mesa conmigo, como ya lo hicimos en forma previa a que ellos tomaran mi formato”.

La idea nace en 2003 cuando ve en televisión al por entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien habla sobre la imposibilidad de ampliar el Mundial de 32 a 36 equipos. En este marco, lo escuchó decir que contactó a cuatro consultoras y no fueron capaces de solucionar aquel problema.

Tras ello tomó un lápiz y un papel y comenzó a diseñar un formato para ello. Fue ahí cuando asimiló lo que había logrado y se puso en contacto con la Conmebol para presentar su idea. Si bien tuvo una buena recepción, le plantearon que no la utilizarían. “Una decepción, pero mi mayor decepción fue cuando tomé el diario dos semanas después del último llamado y estaban aplicando algo que yo había propuesto para la Copa Libertadores, sin mi permiso”, comenta.

Debido a esto, Shara relata que aprendió la lección y decidió patentar su formato en la Organización Internacional de Patentes y Marcas, cuya propiedad intelectual está registrada desde 2006. Este esquema se utiliza por primera vez en la Copa Chile 2011 y luego pasó a la Copa de Perú en 2015, donde participan más de 27.000 clubes.

Su capacidad para diseñar competiciones llega a los ojos de la FIFA, donde ahora es consultor y lo ha llevado a dar charlas en diferentes países del mundo. Fue ahí cuando comenzaron los contactos de Shara y la UEFA, y a pesar de que los representantes del organismo fueron enfáticos en señalar que no usarían su formato, continuaban sosteniendo reuniones.

De acuerdo a Leandro Shara, la amenaza de la creación de la Superliga hace ruido en la UEFA, por lo que finalmente eliminan la fase de grupos y terminan introduciendo una especie de liguilla pasando de 32 a 36 equipos, tal como lo proponía el chileno. “Nunca probaron mi formato”, expone, aludiendo a que solamente fue una reacción desesperada por la fuerza que había tomado la Superliga.

20 millones de euros de indemnización

Cuando el empresario chileno toma contacto con la UEFA después de que se diera a conocer esta noticia, ellos responden que lo llaman “Sistema Suizo”. “¿Por qué la UEFA no le llamó Sistema Europeo? ¿Por qué no le llamó Sistema UEFA? ¿Por qué le llamó Sistema Suizo? Porque me lo copiaron“, plantea.

“Ellos conocen la verdad, y la verdad es que yo soy el creador del formato. Ellos no quieren reconocer la propiedad intelectual y la competencia desleal que han hecho”, añade.

Tras pasar un año recopilando antecedentes, decidió presentar la demanda y exigir una indemnización de 20 millones de euros, cuya cifra irá aumentando por cada curso que se aplique el formato y se siga extendiendo el juicio. “Estoy pidiendo el 0,5% de las utilidades adicionales a la última aplicación del formato de grupos. Estoy pidiendo algo que es pequeño para todos los que están ganando con mi formato (…) la UEFA lo único que hace es presentar recursos para no responder”.

En este sentido, sostiene que ha invertido mucho dinero durante los últimos 20 años, donde incluso señala que vendió su departamento y vehículo. “Lo que yo estoy buscando no es hacerme millonario. Estoy buscando que se reconozca que soy el creador del formato, porque si logro que se haga eso, voy a marcar un precedente. Se va a demostrar que los formatos de competencia sí se pueden proteger y que soy el único vivo que ha creado formatos de competencia”, sostiene.

“Cuando los otros deportes quieran hacer un torneo innovador, van a venir a mi persona. Por eso estoy pidiendo un acuerdo con la UEFA”, agrega.

La innovación en el deporte

Shara plantea que los “formatos tradicionales tienen muchos problemas”. En este sentido pone como ejemplo al Mundial 2026 de 48 equipos: “El nivel de competitividad, y esto está demostrado matemáticamente, va a ser menos de un 40%. Esto, porque van a haber equipos clasificados, otros van a estar sin necesidad de ganar el último partido, otros van a estar eliminados…”.

Tras ello, abordó cómo se han desarrollado las últimas fechas de la Champions con el nuevo formato. “Lo hacen todos contra todos y es maravilloso. El nivel de competitividad llega a un 96%. En las últimas Champions que se hizo con grupos, el 50% estaba clasificado o eliminado. Entonces, muchos de los partidos que se jugaban en la sexta fecha no tenían valor comercial”.

“Adicionalmente, con mi formato, se subió más de un 51% la cantidad de partidos en la primera fase. Entraron cuatro equipos nuevos. Las ganancias se han multiplicado. Más de 900 millones de euros extras, por la sola aplicación de mi formato”, sostiene.

Son más de 10 deportes en los que se han aplicado sus formatos de competencias basados en algoritmos matemáticos. En este marco, Shara expone que “estoy trabajando muy fuerte en tenis” y que está estudiando soluciones para los torneos donde participan los top ten del ranking, entre ellos, el Torneo de Maestros.

“Hay bastantes posibilidades de tener nuevas herramientas en el deporte”, afirma, señalando que está desarrollando un nuevo modelo matemático para desempates.