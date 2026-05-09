Los entretelones del encuentro entre parlamentarios y estudiantes chilenos en Columbia

En el marco del segundo día del Chile Day en Nueva York, se dio una de las instancias más distendidas del encuentro. En un principio, la reunión con estudiantes chilenos de posgrado de la Universidad de Columbia sería con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, el viernes se supo que no podría asistir, por lo que el panel fue reemplazado por una conversación con los senadores Paulina Vodanovic y Javier Macaya, además del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.

El conversatorio tuvo lugar en el sexto piso del edificio David Geffen Hall —financiado por el afamado empresario del entretenimiento— y fue moderado por el economista chileno y profesor de la misma universidad, Sebastián Otero, quien centró el diálogo en el Plan de Reconstrucción Nacional y el rol del Estado en la industrialización. Entre los presentes, además de estudiantes de MBA y Políticas Públicas, se encontraban la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda —cuya presentación del viernes fue una de las más elogiadas—; y los diputados Pier Karlezi (PL) y Juan Manuel Valenzuela (PdG).

La instancia permitió una conversación franca y relajada, en la que abundaron las risas y las frases fuera de libreto, dando cuenta —según reconocieron los participantes— de la cordialidad que suele existir entre los políticos chilenos cuando están fuera de cámaras. En ese sentido, el senador Macaya (UDI) sostuvo que “la política tiene una parte en donde tenemos diferencias bien profundas, pero a la hora de conversar sobre Chile se hace con altura de mira y calidez. La política es distinta a lo que ves en la tele, pero la mayoría de los temas se aprueban con casi unanimidad”.

Por su parte, el diputado Alessandri (UDI) destacó ante la audiencia que muchos estudiantes chilenos que cursan estudios en el extranjero han decidido volver al país, ante lo cual llamó a “no sólo volver a Chile, sino que hay que lograr que sea visto como un país donde se va a construir. Un país al que se le va el talento cuesta mucho recuperarse”.

Plan de Reconstrucción Nacional

La primera en referirse al Plan de Reconstrucción Nacional fue la senadora Vodanovic (PS), quien señaló que “es un proyecto que tiene buena intención. Lo que me gusta es que pensemos en un Chile que todos queremos que crezca, pero quisiera que lo discutamos con calma y no con la velocidad que el Gobierno espera. Lo que está ocurriendo es una ley que, bajo un rótulo, reúne todos los temas, unos de fácil despacho y otros no, y ahí no falta nadie. Creo que hay que construir el país con una visión de conjunto, y yo echo de menos eso en esta reforma”.

Respecto del mismo proyecto, Macaya afirmó que “Chile está en un momento de inflexión, en que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados de los últimos 15 años. Yo pongo un signo de interrogación sobre si mis hijos tendrán las mismas oportunidades, por eso estamos en un momento de inflexión. La inversión en Chile bajó desde 2014 y el PIB no crece. Hoy el país debería tener un PIB de 24 o 25 mil dólares per cápita, pero sigue pegado en 17 mil dólares”, agregando que “lo que hace este proyecto es poner el eje en el crecimiento y la generación de empleo, pero ha habido un déficit en saber comunicarlo”.

Ante el mismo tema, Alessandri fue más allá y señaló que “las reformas tributarias solían ser hechas por abogados burócratas; en cambio, esta se nota que fue redactada por personas reales, enfrentadas a problemas y dolores reales. Ahora tenemos que salir a explicar para qué recaudar, para que la gente se sienta identificada”.

Fue en ese punto que el presidente de la Cámara hizo una comparación entre las definiciones de cohesión social de Milton Friedman y Joseph Stalin, con el objetivo de generar una discusión en torno a lo que se entiende por dicho concepto. “Si uno dice ‘levante la mano el que cree que este proyecto tiene que provocar cohesión social’, todos lo harán. Pero si después preguntan ‘¿qué es para ti cohesión social?’, ahí hay que comenzar a lidiar con las distintas visiones”.

Política industrial del Gobierno

Otro de los puntos abordados fue el rol del Estado en torno a la industrialización del país, postura defendida por el profesor Otero.

Consultado sobre este tema, el senador Macaya señaló que “hay ciertas actividades estratégicas que deben estar en manos del Estado. Yo creo que el Estado cumple un rol indispensable en muchos ámbitos que no puede ser sustituido por privados, pero en otros no tengo ninguna duda de que el sector privado tiene una ventaja comparativa en términos de eficiencia. Una de las grandes razones por las cuales este proyecto está bien inspirado es porque entrega una mejor carretera para que el sector privado pueda volver a recorrer esa ruta que hizo que Chile fuera el ejemplo de Latinoamérica, lo que no significa que el sector público no tenga un rol importante”.

Respecto de lo mismo, Jorge Alessandri afirmó que “necesitamos más Estado cuando lo hace bien, pero menos Estado cuando lo hace mal. Un ejemplo es el BancoEstado, que funciona bien, pero Codelco cada vez está más endeudado y TVN nos pide 50 millones de dólares para poder sobrevivir. Todos los que estamos aquí queremos solucionar el problema del niño de la comuna rural que no tiene buenos profesores. Y para eso el Estado puede recaudar bien impuestos o ponerse la capa de empresario e intentar producir”.

La senadora Vodanovic recordó que “la Corfo permitió industrializar el país. Para nosotros, el Estado es garante de los derechos de las personas. No es más Estado ni un Estado más grande; tiene que ser un Estado suficiente para quienes lo necesitan. El Estado es el que sostiene la salud, el que entrega viviendas. El Estado son los carabineros y los Cesfam. Entonces, el tema de la modernización del Estado es fundamental, pero requiere más eficiencia”.

El diálogo como elemento diferenciador de Chile

Otro de los temas abordados fue cómo la política chilena se ha ido “farandulizando” mediante herramientas como X o programas como Sin Filtros. En ese sentido, el diputado Alessandri señaló que la capacidad de diálogo en Chile es un activo subvalorado: “Dejando de lado las caricaturas, esto que se está dando acá no se daría con parlamentarios argentinos y tampoco lo pueden hacer fácilmente parlamentarios bolivianos o mexicanos. Chile tiene algo distinto: parte dos peldaños arriba, porque el país tiene un set de reglas institucionales y la Constitución más confirmada de la historia de nuestro país”.

Javier Macaya agregó que “programas como Sin Filtros son como lo que ocurre en la feria, donde se busca lo más espectacular. En ese sentido, yo presido la Comisión de Hacienda, donde están la senadora Vodanovic y la senadora Cicardini, que son dos personas con perspectivas ideológicas muy similares, pero con estilos y formas de enfrentar el debate público muy diferentes”.