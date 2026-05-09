Joaquín Lavín León a Capitán Yáber y su exasesor a Santiago 1: la justificación de Gendarmería para enviarlos a diferentes recintos

Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, la diferencia radica en los recintos en que deberán cumplir la medida cautelar.

Luego de extensas jornadas de formalización, el tribunal decretó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Emiliano Domínguez Vallejos, quienes permanecen en prisión preventiva desde este viernes.

Pese a estar vinculados a la misma causa, ambos imputados cumplirán la medida cautelar en recintos diferentes. El exmilitante de la UDI ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, mientras que Domínguez hizo lo propio en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Por medio de un comunicado, Gendarmería de Chile expuso: “El tribunal competente, conforme a las facultades legales establecidas en el Decreto Ley Nº 2.859 y en los artículos 12 y 13 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, ordena el ingreso a los citados recintos penales, los cuales condicen con la clasificación y segmentación de los imputados”.

En este marco, la institución señaló que “ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud”.

Joaquín Lavín y se exasesor en prisión preventiva

El juez Daniel Urrutia decretó la medida cautelar más gravosa para Lavín León y Domínguez tras la petición de la Fiscalía Metropolitana.

El Ministerio Público le imputa al exdiputado los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

En el caso de Domínguez, la fiscalía le atribuye participación en delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil.

Bajo este contexto, el magistrado afirmó que hay antecedentes suficientes para dar por acreditada la participación de ambos imputados. Sobre la prisión preventiva, argumentó que “la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad”.