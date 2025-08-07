Caen los precios de los combustibles: revisa cuánto bajó la bencina esta semana

Desde Enap indicaron que las bencinas registrarán nuevos cambios en su valor el próximo jueves 28 de agosto de 2025.

Esta semana la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer un nuevo el informe sobre los precios de los combustibles, bencina o diesel vigentes desde este jueves 7 de agosto.

De acuerdo a los datos entregado por la compañía, la variación estimada en el precio de los combustibles para esta semana es, en el caso de las gasolinas de 93 y 97 hubo una variación de -1,7 pesos por litro ($/lt) y -16,8 $/lt, respectivamente.

En tanto, el diésel registró un alza de 21,4$/lt, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular aumentó un 0,5$/lt, y la parafina se encareció un 24,6$/lt.

Desde Enap explicaron en su informe semanal que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Asimismo añadieron que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Cuánto bajó la bencina de esta semana

Bencina de 93 octanos: -$1,7 por litro.

Bencina de 97 octanos: -$16,8 por litro.

Kerosene (parafina): +$24,6 por litro.

Diésel: +$21,4 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: +$0,5 por litro.

Junto a ello, desde Enap indicaron que los combustibles registrarán nuevos cambios en su precio el próximo jueves 28 de agosto de 2025.