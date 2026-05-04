Ministerio de Hacienda ingresa proyecto para aumentar el sueldo mínimo en $7.500

El aumento del sueldo mínimo será de acuerdo el IPC, que llegaría al 4%, según la cartera de Jorge Quiroz.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Hacienda concretó la presentación del proyecto de ley para aumentar el sueldo mínimo en un 4%, el cual se dividirá en dos, siguiendo la proyección de la inflación por parte del Banco Central. De esta manera, el incrementó llegará a $7.548.

En el documento ingresado a la Cámara de Diputados, Hacienda “propone un reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo con la evolución del IPC, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las familias”, dice el informe.

“Esto quiere decir que el monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a $546.546, de acuerdo con la variación acumulada entre enero y marzo de 2026, que alcanza un 1,4%”, mientras en la actualidad el sueldo mínimo es de $539 mil.

Junto con ello, se detalla que a contar el 1 de enero del próximo año, se reajusta “el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor, determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de diciembre de 2026”, la sería del 2,6%.

En esta línea, de determina que “a más tardar en el mes de junio de 2027, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 01 de julio de 2027. Para su elaboración, consultará las sugerencias del Consejo Superior Laboral”.