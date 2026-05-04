¿Nueva alza en bencinas? Las proyecciones y el impacto por posible variación en precio de combustibles

Expertos consultados por EL DÍNAMO proyectan una nueva subida en el precio de los combustibles, mientras que el ministro Quiroz afirma que ” harán lo posible” para que no se concrete.

Esta semana se proyecta una nueva alza en los precios de los combustibles en Chile para la primera semana de mayo, en el marco de la escalada de tensiones en el Medio Oriente.

Si bien durante varias jornadas el petróleo Brent parecía estabilizarse bajo los US$100 por barril, el incierto escenario internacional nuevamente empujó con fuerza el valor del crudo, el cual llegó a situarse sobre los US$126 en los mercados asiáticos, luego de que Estados Unidos diera a conocer que evalúa mantener el bloqueo sobre puertos iraníes por varios meses en medio del cierre del estrecho de Ormuz.

Bajo este contexto, expertos adelantan que los precios de las bencinas subirían por sobre los $30 pesos por litro.

¿Nueva alza en bencinas? Las proyecciones de expertos

Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP, dijo a EL DÍNAMO que “estimamos un alza del precio de las bencinas en aproximadamente $35 por litro y una caída acotada en el caso del diésel, en torno a unos $10 por litro”.

Según explicó, lo anterior responde al “al fuerte incremento que hemos tenido en el precio Brent en el mercado internacional la semana previa, fundamentalmente, considerando el auge de la ascensión en el estrecho de Ormuz y por parte del bloqueo de Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, lo cual ha llevado a que el precio del petróleo haya repuntado significativamente. Y eso también obedece, en parte, a una cierta depreciación del tipo de cambio nominal que incide al alza en el precio de los combustibles de consumo vehicular medido en pesos”.

En esa misma línea, el académico y economista de Universidad de Chile, Jorge Berríos, detalló a este medio que “se ve un escenario bastante negativo”. Teniendo cuenta que el petróleo Brent se disparó sobre los 114 dólares por barril, y “si se aplica el factor del Mepco, que son variaciones para arriba o para abajo del 5% y se aplica un 2,4”, las bencinas deberían subir alrededor de 30 pesos y posiblemente haya un efecto en el diésel”.

No obstante, “eso depende de algunas decisiones más bien políticas del Gobierno”, agregó.

Ministro Quiroz aborda posible alza de combustibles

En este marco, y luego de participar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Jorge Quiroz sostuvo que van a “hacer todo lo posible para que no ocurra (aumento de bencinas), pero tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando nos corresponda”.

A lo que añadió: “No es una decisión discrecional, que me compete a mi, pero vamos a estar mirando atentamente cómo poder contener la situación”.

Tras ello, se le consultó si descarta de plano un alza en los combustibles, a lo que contestó: “No puedo asegurarlo, hay que hacer los cálculos al día que corresponde con la ley en la mano y seguir las reglas que corresponden”.

Antes de esto, Quiroz ya había cuestionado la proyección de alza en bencinas y había defendido el ajuste al MEPCO, señalando que “permitió ahorrar casi US$1.000 millones”.

El impacto por posibles nuevas alzas en bencinas

No obstante, el economista y académico de la USACH, Emiliano Fucks, advirtió a este medio que el “impacto que esto está teniendo en la economía y en las proyecciones de la tasa de inflación para este año, es un impacto que no hay que dejar de cuantificarlo. Inclusive, es un impacto que me atrevo a decir que si se cuantificara, terminaría siendo mayor que el ahorro que se está generando el Estado por no gastar en este mecanismo de estabilización”.

En este sentido, explicó que “la estabilización macroeconómica es necesaria para que la macroeconomía pueda mantener las trayectorias en las cuales viene hacia los lugares que estamos deseando como sociedad. Entonces, por ejemplo, la trayectoria que venía trayendo la tasa de inflación, que estaba convergiendo hacia la meta del Banco Central, ahora se vio alterada”.

“Más allá del ahorro que se pueda estar generando en el Estado por no gastar en el MEPCO, los potenciales impactos para la macroeconomía, que a su vez pueden impactar la recaudación tributaria, son impactos que desde ya no hay que mirar en menos. Por lo tanto, sería bastante útil que las instituciones que están tomando estas decisiones muestren los argumentos empíricos y cuantitativos a partir de los cuales estas últimas se están respaldando, si es que es así”, cerró el académico USACH.