“Conciencia en Todas”: el compromiso de Entel que promueve una cultura responsable en lo digital, social y medioambiental

La campaña visibiliza el compromiso de la compañía con el uso responsable de la tecnología, abordando temas como digitalización de personas mayores, seguridad en la red, comunicación en emergencias y economía circular.

Entel, empresa líder en telecomunicaciones en Chile, anunció el lanzamiento de “Conciencia en Todas”, una plataforma integral que busca dar a conocer su compromiso corporativo que promueve la responsabilidad en lo digital, social y medioambiental.

“Conciencia en todas es una evolución natural de nuestro propósito como compañía de transformar responsablemente la sociedad a través de la tecnología. Hoy lo hacemos mediante un rol activo y consciente frente a la relación de diferentes grupos de nuestra sociedad con la tecnología. Entre otros, Entel busca acompañar a las personas en el uso responsable de la tecnología, abordando temas como seguridad digital, bienestar frente a las pantallas, privacidad en redes sociales, reciclaje de celulares e inclusión digital”, afirmó la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

Y agregó que “es por esto que, creamos la plataforma ‘Conciencia en todas’ que engloba las iniciativas que tiene la compañía para acompañar la transformación digital y tecnológica de la vida de las personas. Algunos ejemplos son: Fondo 55+ con foco en la digitalización de personas mayores, el Programa Primera Respuesta en situaciones de emergencias climáticas, nuestro programa de reciclaje 4Rs, Espacios Digitales seguros con foco en niños, niñas y adolescentes, entre otros”.

Este compromiso de Entel, se materializa en 6 ejes estratégicos donde la tecnología genera una contribución directa en las personas y el medioambiente: Bienestar digital y equilibrio; Privacidad y responsabilidad en RRSS; Economía circular(4R); Prevención del ciberbullying; Protección de datos y ciberseguridad; y Uso de tecnología para personas mayores.

“En esta primera etapa la invitación a los usuarios a reflexionar sobre sus hábitos digitales. El objetivo principal es generar conciencia sobre cómo incorporamos la nueva realidad digital en nuestro día a día, impulsando un uso de las herramientas tecnológicas que sea consciente y equilibrado. En una segunda etapa, lanzaremos un programa completo de promoción de hábitos digitales seguros y de prevención de conductas de riesgos en el mundo digital. Como empresa de telecomunicaciones y tecnología tenemos un rol importante que jugar en estas temáticas y estamos trabajando el ello”, señaló Francisca Florenzano.

Iniciativas “Conciencia en todas”

Concretamente, además de una plataforma web y campaña en redes sociales y otros espacios comunicacionales, Entel cuenta con diferentes proyectos que materializan el compromiso “Conciencia en todas”.

Por un lado, el Fondo 55+, alineado con el eje de inclusión generacional, busca disminuir la brecha digital en personas mayores. En su segunda versión, esta iniciativa destinará un total de $360 millones para financiar programas enfocados en reducir la brecha digital de personas mayores de 55 años.

Adicionalmente, a través del Programa Primera Respuesta la compañía apoya a las comunidades mediante tres líneas de acción: prevención y preparación comunitaria; respuesta a emergencias; y apoyo y monitoreo post emergencia. En el marco de este proyecto, Entel lanzó el año pasado el primer Centro de Operaciones de Emergencias (COE) móvil en colaboración con Desafío Levantemos Chile.

Asimismo, la empresa promueve la economía circular a través del programa 4R que busca extender la vida útil de aparatos electrónicos y su correcto reciclaje con el objetivo de avanzar en su meta de revalorizar al 2030 al menos el 20% de los celulares que comercializa anualmente. Para eso, Entel cuenta con buzones de reciclaje en la mayoría de sus tiendas, y cuenta con la Ruta Circular, programa que recorre Chile con un camión con el objetivo de recolectar aparatos electrónicos en desuso para su reutilización o reciclaje.

Finalmente, desde hace años la compañía promueve el uso seguro de espacios digitales a través de la educación en materia de ciberseguridad, uso responsable de datos, y recomendaciones para prevenir el phishing y otras ciberestafas.

Para más información sobre “Conciencia en todas”, ingresar a https://www.entel.cl/concienciaentodas