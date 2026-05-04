Sernac oficia a autoridades por recital de BTS y Festival MUDA en Estadio Nacional

Pero además, Sernac ofició a la productora DG Medios, a cargo de traer a Chile a BTS, por una serie de denuncias en la venta de entradas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio cuenta que el Estadio Nacional recibirá el próximo 16 y 17 de octubre los multitudinarios recitales de BTS, pero además el Festival MUDA, por lo que se estima un flujo simultáneo de alrededor de 100 mil personas.

En vista de esta situación, el Sernac ofició a diversas autoridades, como la Delegación Presidencial, la municipalidad de Ñuñoa y el Instituto Nacional del Deporte respecto a las medidas de mitigación en materia de seguridad ante una eventual saturación del recinto.

Junto con ello, el organismo solicitó “la resolución técnica que autorizó lo aforos para ambos eventos, toda información relevante sobre la coordinación logística diseñada para asegurar que las vías de evacuación de ambos eventos no interfieran entre sí y se mantengan despejadas y los protocolos para la segregación de flujos y control de acceso”.

Sernac oficia a productora por recital de BTS

Pero además, el Sernac ofició a la productora DG Medios, a cargo de traer a Chile a BTS, por la venta de las entradas para las presentaciones de la agrupación surcoreana el 14, 17 y 18 de octubre en el Estadio Nacional.

“La acción tiene como objetivo que los responsables del evento entreguen información precisa sobre las condiciones en la venta de las entradas, ya que, según los antecedentes recibidos por el Servicio, que considera alrededor de 700 las alertas ciudadanas y reclamos de personas consumidoras, durante la preventa y venta se habrían producido diversos tipos fallas en la adquisición de boletos”, puntualizó en una declaración pública.

Sernac alertó que recibió numerosas denuncias por el colapso del sistema Ticketmaster al momento de la compra de tickets, “lo que se suma a prolongadas fallas técnicas, rechazo de membresías exclusivas para titulares del club de fans ARMY Membership y la proliferación de sitios web fraudulentos lo que contribuye a la inseguridad digital”.