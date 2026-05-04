“Estilo Poduje” otra vez en la palestra: La Moneda se disculpa con parlamentarios tras fuerte discusión con ministro de Vivienda

Los ministros del Interior y de Hacienda debieron pedir disculpas por el accionar de su par de Vivienda.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, esta otra vez en el centro de la polémica, luego que La Moneda debiera pedir disculpas a parlamentarios de la Región del Biobío por la fuerte discusión que tuvieron con el secretario de Estado.

Según indicaron los que fueron parte del encuentro, el hecho ocurrió este domingo en una cita entre Iván Poduje con los senadores Gastón Saavedra (PS) y Enrique van Rysselberghe (UDI), además de los diputados Antonio Rivas (PS) y Alvaro Ortiz, quien además es timonel de la DC.

En la cita se analizó la paralización de obras en la región de la empresa Tapusa, donde Poduje dejó en claro que el Minvu no mantenía deudas con la constructora. Sin embargo, Van Rysselberghe mostró un artículo de prensa en el cual el diputado Rivas habría planteado que existirían compromisos atrasados de la cartera con Tapusa.

Esto provocó el enojo de Iván Poduje, y según relató Antonio Rivas a La Tercera, “el ministro me increpó diciendo que yo habría dicho que el Serviu le debe $6 mil millones, yo dije que no es así, que fue la propia gerenta de Tapusa la que lo dijo. Él (Poduje) empieza a expresarse en términos como que yo tenía intereses, que estaba representando a la empresa. Hizo aseveraciones súper feas, con un tono de voz donde el ministro se confunde”.

Ante esto, el titular de la Vivienda dejó entrever que Rivas era lobbista de la constructora, lo que generó la inmediata del parlamentario: “Le dije que no es mi jefe, y su jefe tampoco es jefe mío. Me gritó. Me faltó el respeto. Se paró en algún momento, físicamente se adelantó con un tono súper agresivo. Fue un ministro que estaba metido en un reality”.

Cuando el diputado Alvaro Ortiz quiso calmar los ánimos, Iván Poduje lo encaró y le repitió varias veces que “no lo conocía”, lo que también enojó al timonel DC, ya que sintió “ninguneado” por el secretario de Estado.

Al respecto, Ortiz detalló que esta situación puso en entredicho el encuentro de la bancada DC con La Moneda, que se llevó a cabo este lunes, por lo que los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz le pidieron disculpas por el actuar de Poduje.

“Terminada la reunión me acerqué, me despedí, le dije que además de ser diputado soy presidente del partido y ese tipo de acciones en nada suma. Hemos recibido las disculpas del ministro Alvarado y Quiroz y, por cierto, las hemos aceptado”, indicó.

Sin embargo, Iván Poduje descartó las acusaciones en su contra: “No hubo ninguna tensa reunión, solo que el diputado Rivas dijo que debíamos $6 mil millones a la empresa y le dije que pasara los antecedentes, porque no le debemos ningún peso a la empresa que dejó las obras botadas. No le atribuí (a Rivas) ningún vínculo. Eso es falso. Ninguna falta de respeto, eso es falso”.