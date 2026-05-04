Tragedia en Constitución: lo que se sabe del volcamiento de la embarcación que dejó dos muertos y un desaparecido

El operativo contempla patrullajes marítimos y vigilancia en el borde costero, en medio de condiciones meteorológicas que dificultan las labores,

AGENCIA UNO.

Una tragedia marítima se registró la mañana de este lunes en la comuna de Constitución, luego del volcamiento de una embarcación menor en el sector de Punta Lobos, dejando un saldo de dos personas fallecidas, una desaparecida y un sobreviviente.

El accidente involucró al bote a motor “Mateo Sebastián”, en el que se trasladaban cuatro tripulantes. Por causas que aún son materia de investigación, la nave sufrió un volcamiento en una zona caracterizada por la complejidad de sus corrientes.

Tras recibir la alerta durante la mañana, la Armada de Chile activó un operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Constitución.

El despliegue incluyó personal de la Policía Marítima por vía terrestre hacia el borde costero, además del zarpe de una unidad marítima especializada para iniciar las labores de rastreo en el área del accidente.

Lamentablemente, de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el siniestro dejó:

Una persona rescatada con vida, quien recibió atención médica.

Dos tripulantes fallecidos, cuyos cuerpos fueron recuperados.

Una persona desaparecida, cuya búsqueda continúa activa.

En tanto, las identidades de las víctimas aún no han sido informadas oficialmente.

Desde la autoridad marítima señalaron que se mantendrán desplegados todos los recursos disponibles para dar con el paradero del tripulante desaparecido.

El operativo contempla patrullajes marítimos y vigilancia en el borde costero, en medio de condiciones meteorológicas que dificultan las labores, pero sin detener los esfuerzos de rescate.