“Hermanito, necesito hacer plata”: las escuchas telefónicas que complican a Kaminski en caso “Rey David”

La “Operación Rey David” investiga una red de fraude y lavado de activos que utilizaba identidades falsas, créditos y bienes para mover dinero.

El animador Francisco Kaminski continúa bajo el escrutinio de la justicia luego que nuevas conversaciones de WhatsApp se sumaran a las escuchas telefónicas que lo vinculan con la denominada “Operación Rey David”.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el Informe Policial N°376 lo describe como “brazo operativo de la estructura criminal y de su líder David Israel”, en una red que habría movido más de $6.528 millones mediante fraude financiero, identidades falsas y negocios utilizados como fachada.

A esto se agregan ahora intercambios de mensajes que, según los investigadores, evidencian coordinación en operaciones comerciales y posibles maniobras irregulares.

Las escuchas telefónicas complican a Kaminski en caso “Rey David”

En uno de los diálogos, Kaminski solicita vehículos específicos, insistiendo en la urgencia:

“Recuerda que necesitamos una wea grande. Silverado o similar para viajar. Hermano ! Y el Wolkswagen para mi viejo. Recuerda hermano, porfa.”, escribió

A lo que David Israel responde: “Yo quiero que salga. Estaré conectado, hermano” y añade que tiene “hartas cosas en curso”.

La conversación continúa con referencias a ventas de vehículos: “Mi bro, vendiste la Mercedes, o era mula?”, pregunta Kaminski.

Israel responde: “Ya curse la negra. mañana firma mi tío la roja” y agrega: “Pal crédito!”, a lo que el animador contesta: “perfecto.”



Otro conversación muestra a Kaminski presionando por concretar una venta:

“Buen día, cómo estás? Hermanito necesito hacer plata ese auto esta semana! No ha pasado nada?. ¿No conoces algún weon que lo quiera aunque sea más barato?”, dijo.

Tras esa consulta, Israel responde mediante un audio, cuya transcripción señala: “Déjame ver que puedo hacer, si es que consigo un palo blanco y lo cursamos con crédito y lo dejo prendado el auto culiao, déjame ver que puedo hacer”.

Dos horas después, Kaminski insiste: “¿Pudiste dibujar algo, hermano?”.

Israel replica: “Usted tranquilo, yo nervioso.”



A lo que el animador cierra: “Ya mi rey.”

Estos mensajes se suman a las escuchas donde, según la PDI, se hablaba de “hacer el ‘juego’ que ellos quieran” con propiedades y de crear perfiles financieros ficticios: “le tiene seis meses de renta a tope, le puso un auto, un patrimonio y le tiene las boletas retenidas”.

Para los investigadores, este conjunto de antecedentes refuerza la hipótesis de un esquema que incluiría obtención de créditos fraudulentos y lavado de activos mediante terceros.

Aunque Kaminski aún no ha sido formalizado, fuentes del caso no descartan que su situación judicial se complique a medida que avance la investigación y otros imputados entreguen antecedentes.

Por ahora, el Ministerio Público y la PDI continúan reuniendo pruebas en una causa que sigue escalando y que mantiene al animador en el centro de la polémica.