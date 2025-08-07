Ley Cholito: cómo participar en la consulta ciudadana para actualizarla

La encuesta tiene como propósito recopilar las percepciones ciudadanas sobre una serie de temáticas como el control de la reproducción, la identificación y el registro de los animales de compañía.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) dio a conocer cómo se puede participar en la consulta ciudadana destinada a actualizar el reglamento de la Ley Cholito, el que se encuentra vigente desde hace siete años.

De acuerdo con la precisado por la Subdere, la encuesta se titula Tu opinión los protege y tiene como propósito “recopilar las percepciones ciudadanas sobre una serie de temáticas tales como el control de la reproducción, la identificación y registro de animales de compañía, mascotas en el mundo rural y áreas naturales protegidas“, entre otras.

Tras recordar que este 2 de agosto se cumplieron ocho años desde la promulgación de la Ley 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, más conocida como Ley Cholito, la subsecretaría lanzó este jueves una consulta ciudadana para actualizar su reglamento.

Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó que “la Ley Cholito tiene un reglamento que debe ser actualizado conforme a las necesidades y aprendizajes que deja el paso de los años. Se trata de promover un compromiso con la tenencia responsable moderna, en donde es fundamental el trabajo de la administración central del Estado y los municipios“.

“La participación en esta consulta será fundamental para que las decisiones que se adopten para la actualización del marco normativo sean las más idóneas y adecuadas conforme a la experiencia de estos años y el aprendizaje desde que entró en vigencia esta ley“, recalcó el secretario de Estado.

Cómo participar en la consulta ciudadana para actualizar la Ley Cholito

En la consulta se abordan diversos temas sobre los que se espera que la ciudadanía responda a partir de múltiples alternativas.

Se trata de:

Importancia de la esterilización y control reproductivo de mascotas

Identificación de mascotas

Registro de mascotas

Perros potencialmente peligrosos y adiestramiento

Mascotas en el mundo rural y áreas naturales protegidas

Mascotas en condominios

Viajes con mascotas

Protocolos de prevención del abandono

Según detalló la Subdere, la encuesta estará disponible en línea entre el 7 y 28 de agosto, y se podrá contestar a través de tuopinionlosprotege.cl. Para responder solo se debe contar con la Clave Única.