Entre los artistas que estarán presentes destacan exponentes de la música tropical, folclórica y bandas nacionales que animarán las noches dieciocheras.

Con miras a las celebraciones de Fiestas Patrias 2025, ya se han confirmado varias fondas en distintas comunas del país, las que prometen ser verdaderos panoramas familiares para disfrutar del 18 con música en vivo, gastronomía típica y actividades para todas las edades.

Hasta la fecha, al menos cinco fondas ya comenzaron con la venta anticipada de entradas, lo que ha generado gran interés entre el público que busca asegurar su lugar con tiempo.

Entre los artistas confirmados para estas fondas se encuentran destacados nombres de la música tropical, ranchera y folclórica, además de bandas nacionales que pondrán ritmo a las noches dieciocheras.

En cuando a los precios de las entradas varían según el recinto y la programación, pero en general oscilan entre los $12.000 y $30.000 con descuentos en preventa.

Panoramas para Fiestas Patrias 2025: revisa las fondas confirmadas, precios y artistas

Fiebre del Memo

Las celebraciones principales de las Fiestas Patrias en Santiago 2025 comenzarán el sábado 13 de septiembre en el Centro de Eventos Munich de Malloco, con el evento La Fonda Fiebre del Memo.

La jornada se extenderá desde las 11:00 hasta las 00:00 horas, y las entradas ya están disponibles a través de Passline a las puedes acceder EN ESTE LINK.

Se trata de un evento exclusivo para mayores de 18 años, que promete una jornada llena de música, fiesta y tradición chilena, marcando el inicio de las actividades dieciocheras en la capital.

Entre los artistas confirmados se encuentran: Amar Azul, Santaferia, Agrupación Marilyn, Zúmbale Primo, Un Poco de Ruido, Américo, Shamanes Crew, Media Naranja, Amerikan Sound, entre otros.

Fonda Doña Rosa

Este panorama se realizará en el Hipódromo Chile, ubicado en metro Plaza Chacabuco, durante los días 18, 19 y 21 de septiembre.

Las entradas para la edición 2025 ya se encuentran a la venta en el sistema Puntoticket al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

En cuanto a los valores, estos van desde los $13.800, incluyendo cargo por servicio, y desde $5.750 para niños.

Algunos de los artistas confirmados son: Chico Trujillo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez, La Sonora Malecón

Zúmbale Primo, Noche de Brujas, Amar Azul, Santa Feria y otros.

La Franklin Fonda

Los días 13 y 14 de septiembre, el tradicional barrio Franklin será el escenario de una de las celebraciones más esperadas del año, la fonda popular más grande del sector, que promete música, baile y sabor chileno.

Lo mejor de todo es que la entrada será totalmente gratuita, permitiendo que toda la comunidad disfrute de esta fiesta dieciochera.

El evento contará con la participación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos Juanito Ayala, Cumbia a lo Maldito, Los Queltehue de la Cueca, Los NN de la Cueca, Los Tréboles Chilenos, Los Capiccelis y Los Buscaboche.

Revisa más información ACÁ.

Doña Florinda

La comuna de La Florida también se hará presente en las celebraciones de Fiestas Patrias con la tradicional fonda Doña Florinda, que este año cambia de lugar y se realizará en Walker Martínez 2295.

El evento se desarrollará entre el 18 y el 21 de septiembre, y está pensado como un espacio ideal para quienes desean vivir las costumbres chilenas en un entorno alegre, familiar y con todas las medidas de seguridad necesarias.

Entre los artistas confirmados se encuentran: Chico Trujillo, Ráfaga, Los Charros de Luchito y Rafael, Garras de Amor, La Sonora Dinamita, Amar Azul, Santa Feria, Los Vásquez, Noche de Brujas, entre otros.

Compras tus entradas EN ESTE LINK.

La Yein Fonda

La Yein Fonda 2025 regresa con todo y se llevará a cabo en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, entre el 17 y el 20 de septiembre. Esta fonda, creada por la reconocida banda Los Tres, es una de las más emblemáticas del país, destacando por su fusión de cueca, cumbia y rock, lo que la convierte en un panorama imperdible de las Fiestas Patrias.

El lineup de artistas y la apertura oficial de la venta de entradas serán anunciados próximamente. Quienes deseen acceder a la preventa con descuento, pueden dejar sus datos en el formulario disponible en el sitio web oficial del evento.

Revisa más información EN ESTE LINK.