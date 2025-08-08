Ferias temáticas, obras de teatro, funciones de cine gratuitas y talleres interactivos son algunas de las actividades para festejar este fin de semana.

Este domingo 10 de agosto se celebrará el Día del Niño en Chile por lo que distintas regiones han preparado una amplia variedad de panoramas para celebrar a los más pequeños del hogar.

Desde ferias temáticas, obras de teatro, funciones de cine gratuitas y talleres interactivos, hasta espectáculos al aire libre y jornadas recreativas organizadas por municipios, el país se llenará de actividades para disfrutar en familia durante este fin de semana especial.

Estas iniciativas buscan no solo entretener, sino también fomentar espacios de encuentro y juego, especialmente en plazas, centros culturales y espacios comunitarios.

Día del Niño en regiones: conoce los mejores panoramas para este fin de semana

Arica

El Parque Centenario de Arica será el escenario de una entretenida jornada familiar este domingo 10 de agosto, con actividades pensadas especialmente para celebrar el Día del Niño.

Entre las atracciones habrá un Andy Bar, zona de juegos, show de cosplay, concursos, pinta caritas y muchas otras sorpresas. El evento se desarrollará entre las 12:00 y las 17:00 horas. Si tu hijo o hija llega disfrazado/a, podrá participar por el Premio al Mejor Disfraz.

En tanto, el sábado 9 a las 12:00 hrs, habrá una función gratuita en el Ex Cine Colón para disfrutar de cuatro cortometrajes del 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗔𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗡𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, inspirados en cuentos y leyendas de la región andina.

La Serena

Esta ciudad de la Región de Coquimbo, celebrará el Día del Niño este sábado 9 de agosto con una gran jornada en la Plaza de Armas.

El evento se extenderá desde las 10:00 hasta las 20:00 horas e incluirá una variada programación con juegos, espectáculos infantiles, shows de circo y un colorido pasacalle para disfrutar en familia.

Valparaíso

En esta ciudad de la V Región, la celebración del Día del Niño se llevará a cabo durante el sábado 9 y domingo 10 de agosto, con una entretenida programación para toda la familia.

Desde las 11:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de juegos, cuentacuentos, espectáculos de circo y teatro, además de talleres, ferias y muchas otras actividades pensadas para los más pequeños.

Rancagua

Rancagua celebrará el Día del Niño este domingo 10 de agosto con una gran fiesta familiar en la Cancha N°2 del Complejo Patricio Mekis (entrada por Germán Ibarra, junto a la Piscina Municipal).

La jornada contará con juegos inflables y mecánicos, una zona gamer, pinta caritas, personajes corpóreos y shows en vivo. Como gran cierre, se presentará la cantante Christell Rodríguez, poniendo el broche de oro a un día lleno de diversión para grandes y chicos.

Concepción

El Teatro Biobío celebrará a lo grande con funciones especiales de danza, teatro, música y un show de rock clown para toda la familia. Pero eso no es todo: también habrá actividades en distintos barrios de la ciudad, como cuentacuentos y talleres en plazas y espacios públicos.

Este domingo a las 16:00 horas, el Teatro Biobío será el escenario de la avant premiere de Hola, Frida, una película que retrata la infancia y experiencias tempranas de la reconocida artista Frida Kahlo.

Las entradas tienen un valor de $3.000 y ya están disponibles a través del sitio web en ESTE LINK.

Valdivia

Entre el 8 y el 10 de agosto, el Parque Saval será el epicentro de las celebraciones del Día del Niño, con la realización de la Expo Niñas y Niños. El evento contará con una feria de emprendedores locales y una variada oferta de actividades como talleres gratuitos, zonas gamer, pinta caritas, shows de magia, personajes corpóreos, circo y mucho más.

La programación se desarrollará diariamente entre las 12:00 y las 20:00 horas, ideal para disfrutar en familia.