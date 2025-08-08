¿Eres adulto mayor? Estos son los cuatro bonos que puedes recibir en agosto

Se trata de distintos beneficios exclusivos para la tercera edad que tienen como objetivo poder entregarles mayor seguridad financiera.

Con la llegada de agosto, también se abren nuevas oportunidades de apoyo económico para el adulto mayor o quienes tienen 65 años o más, con el pago de cuatro bonos destinados a este grupo de la población.

Entre estos apoyos se encuentran el Bono por Hijo, el Bono Bodas de Oro, la Pensión de Viudez y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Estos son los cuatro bonos que puedes recibir en agosto

Pensión Garantizada Universal

La PGU es un beneficio estatal destinado a personas mayores de 65 años, cuyo propósito es complementar las pensiones más bajas, entregando un apoyo económico mensual.

Actualmente, el monto del beneficio es de $224.000, pero a partir de septiembre de 2025 aumentará a $250.000 para quienes tengan 82 años o más.

Requisitos para postular:

Tener 65 años cumplidos (aunque la solicitud se puede iniciar desde los 64 años y 9 meses).

No pertenecer al 10% de mayores ingresos del país.

Contar con una pensión base igual o inferior a $1.210.828.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o no) desde los 20 años de edad.

Tener una residencia en Chile durante al menos 4 de los últimos 5 años antes de solicitar el beneficio.

Si aún no eres beneficiario, puedes verificar si cumples con los requisitos e iniciar el trámite de postulación en el sitio oficial, accediendo a través de este ENLACE.

Bonos Boda de Oro

Este beneficio está destinado a parejas que hayan alcanzado los 50 años de matrimonio, siempre que no se encuentren separados ni divorciados al momento de postular.

A partir del 1 de octubre de 2024, el monto del bono aumentó a $445.352 por matrimonio.

Si deseas conocer en detalle los requisitos para acceder a este beneficio, puedes HACER CLIC ACÁ.

Bono Pensión de Viudez

También conocido como la Pensión de Sobrevivencia del antiguo Sistema de Reparto, este beneficio entrega un aporte económico mensual y vitalicio a los cónyuges de personas fallecidas que eran imponentes o pensionados bajo ese sistema.

¿Cómo acceder al beneficio?

Existen dos formas de solicitarlo:

En línea: puedes hacer el trámite a través del sitio web correspondiente, utilizando tu ClaveÚnica en ESTE LINK.

De forma presencial: dirígete a una oficina de ChileAtiende con tu cédula de identidad. Si otra persona realiza el trámite en tu nombre, deberá presentar además un poder notarial.

Bono por Hijo

Este beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más, y entrega un aporte económico por cada hijo o hija nacida viva o adoptada, por lo que pueden acceder tanto madres biológicas como adoptivas.

El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija y corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.



El cálculo se realiza de la siguiente manera:

Si el hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se toma como referencia el ingreso mínimo vigente en ese mes, es decir, $165.000.

Si el nacimiento fue después del 1 de julio de 2009, se considera el ingreso mínimo correspondiente al mes en que ocurrió el nacimiento.

Puedes consultar si cumples con los requisitos y postular al bono haciendo clic en este ENLACE.