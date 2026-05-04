La incertidumbre del FMI por megarreforma del Gobierno: alerta por proyecciones “algo optimistas” de Hacienda

“La brecha fiscal adicional generada por el nuevo proyecto de ley deberá compensarse con medidas equivalentes de gasto y/o ingresos”, recalcó el Fondo Monetario Internacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer las conclusiones de su nuevo informe de Perspectivas Económicas Mundiales para Chile, mostrando una caída en las proyecciones de crecimiento de nuestro país, además de exteriorizar sus dudas respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, que se comenzó a discutir en el Congreso Nacional.

Respecto al crecimiento económico, el organismo modificó a la baja las cifras de abril, indicando que alcanzará un 2,2 por ciento en 2026 y un 2,5 por ciento en 2027, “bajo el supuesto de una mejora en las condiciones externas y una consolidación fiscal gradual”, mientras la inflación irá al alza.

Sobre la megarreforma impulsada por La Moneda, el FMI expresó que contribuiría al crecimiento en el mediano plazo, pero alertó que “recortes generalizados del gasto público destinados a compensar la pérdida de ingresos por reducciones tributarias podrían limitar el espacio para el gasto que favorece la productividad, como el cuidado infantil. En un contexto de elevada desigualdad persistente, el descontento social también constituye un riesgo”.

En cuanto a los recursos que podría obtener la norma si es despachada por el Congreso, la entidad internacional puntualizó que “aun considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda”.

“La brecha fiscal adicional generada por el nuevo proyecto de ley deberá compensarse con medidas equivalentes de gasto y/o ingresos”, recalcó el Fondo Monetario Internacional.

En esta línea, aseveró que “el calendario, la magnitud y el diseño de las medidas no vinculadas directamente a los objetivos de crecimiento y empleo, como las exenciones al impuesto territorial, merecen reconsideración para limitar las presiones fiscales”.