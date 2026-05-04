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Retiran ocho millones de termos en EE.UU. por riesgo de lesiones graves: revisa cuáles son

Las personas afectadas sufrieron pérdida permanente de la visión debido al desprendimiento violento de las tapas al momento de abrir los recipientes.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Una alerta internacional se ha generado tras el retiro de cerca de ocho millones de termos de la marca Thermos en EE.UU., luego de reportes de accidentes graves asociados a fallas en el sistema de cierre de algunos modelos.

La medida fue instruida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, tras detectar un defecto en el mecanismo de alivio de presión de ciertos productos fabricados entre 2008 y 2024.

De acuerdo con las autoridades, se han registrado al menos 27 incidentes vinculados a estos productos, incluyendo cortes e impactos severos. En tres casos, las personas afectadas sufrieron pérdida permanente de la visión debido al desprendimiento violento de las tapas al momento de abrir los recipientes.

Los modelos involucrados incluyen líneas como Stainless King Food Jars y Sportsman Food & Beverage, entre otros, distribuidos en grandes cadenas comerciales.

En Chile, representantes de la marca indicaron que los productos comercializados localmente no presentarían el mismo riesgo, ya que las versiones distribuidas desde 2022 incorporan un sistema de alivio de presión en la tapa.

Desde la empresa señalaron que “se verificó que desde octubre de 2022 las unidades distribuidas por KW Chile cuentan con tapas que incorporan un sistema de alivio de presión diseñado para permitir la salida de aire y reducir riesgos asociados a la acumulación de presión”.

Pese a la aclaración, expertos recomiendan revisar el estado de los termos antes de su uso, verificando el sistema de cierre, el sellado de goma y evitando el llenado completo para reducir la presión interna.

También se sugiere comprobar que el producto cuente con certificación “BPA Free” y seguir siempre las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.

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