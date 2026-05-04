Marcelo Ríos revela que le ofrecieron ser ministro del Deporte y lo rechazó

El ex tenista reveló que fue contactado para asumir un rol en el Gobierno, aunque descartó la opción por falta de interés en la política

AGENCIA UNO.

El ex tenista Marcelo Ríos sorprendió al revelar que recibió un acercamiento para asumir como ministro del Deporte, propuesta que finalmente decidió rechazar por su escaso interés en la política.

Durante una entrevista en el matinal Mucho Gusto, el ex número uno del mundo confirmó los contactos: “Estuve hablando en un momento; ministro del Deporte. Pero, tampoco la política es algo que me llame la atención. No es algo que me quite el sueño y es difícil, complicado. No es fácil”.

Ríos profundizó en su postura, señalando que, pese a haberse involucrado anteriormente en temas políticos, hoy no busca asumir un rol activo.

“Me metí harto en la política, pero obviamente no cambia de un día para otro y vemos cagadas todos los días, pero es parte de”, comentó.

En esa línea, insistió en que no proyecta una carrera pública y que prefiere mantenerse al margen del debate político.

Junto a ello, el ex tenista también se refirió al inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, a quien apoyó previamente como candidato.

“Ojalá Kast pueda sacar el país adelante; en cuatro años no creo”, afirmó, agregando que prefiere no profundizar en evaluaciones políticas.

“No soy nadie para decir si está bien o mal, no sé los problemas que hay. Es esperar, darle tiempo al tiempo y que podamos salir adelante”, sostuvo.

Asimismo, Ríos manifestó su deseo de que Chile recupere condiciones de seguridad similares a décadas anteriores, especialmente pensando en su familia. “Pretendo que el país cambie, que sea más seguro, porque si mis hijos se vienen a Chile pretendo vivir en un país que viví en los ’90, un país ‘la raja’”, señaló.

Finalmente, el ex tenista cerró su intervención reafirmando su distancia de la política: “Prefiero… no hablo más de política hasta que sea el próximo Gobierno”.