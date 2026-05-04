Gigante detrás de Salcobrand y Preunic compra Rotter & Krauss y se queda con la marca y sus 100 locales

La operación, que aún debe ser visada por la autoridad de libre competencia, marca un paso clave en la expansión del holding hacia el negocio de la salud visual y auditiva en Chile.

El holding Empresas SB, matriz de Salcobrand, Preunic y DBS Beauty Store, anunció la compra de la cadena de ópticas Rotter & Krauss, en una operación que busca fortalecer su presencia en el sector de salud, belleza y bienestar.

La transacción, que aún está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, contempla la compra de la marca y sus 100 locales a lo largo del país.

Con esta adquisición, el holding busca ampliarse integrando la salud visual y auditiva a su oferta actual, compuesta por diversas filiales enfocadas en el bienestar integral.

Desde la compañía señalaron que este movimiento representa un hito en su estrategia de crecimiento, consolidando su posicionamiento como un actor relevante en el retail especializado.

El gerente general de Empresas SB, Matías Verdugo, destacó el carácter estratégico de la operación.

“Nuestro foco es acompañar a los clientes en sus necesidades de salud, belleza y bienestar. La salud visual y auditiva es un pilar fundamental del bienestar y, al sumar a nuestra red el prestigio y conocimiento experto de Rotter & Krauss, estamos creando una propuesta de bienestar más amplia, que beneficiará directamente a nuestros clientes en todo Chile”, afirmó a La Tercera.

Asimismo, agregó que “no solo buscamos incorporar una marca líder. Buscamos sumar un equipo de profesionales de excelencia. Esta unión fortalece nuestra cultura de servicio y nos permite mirar el futuro con una capacidad renovada para impactar positivamente en la calidad de vida de las personas”.

La empresa indicó que Rotter & Krauss mantendrá su identidad y estándares de calidad, mientras se potencia su crecimiento mediante las capacidades del holding.