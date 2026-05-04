Fiesta de la Familia: la celebración que prepara La Moneda en Huechuraba

El acto, que buscará destacar el rol de la familia como centro del Gobierno, será presidido por José Antonio Kast y María Pía Adriasola.

AGENCIA UNO

El Gobierno se alista para celebrar el Día de la Familia el próximo sábado 16 de mayo, en la Plaza Cívica de Huechuraba, en un evento a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

La intención de la actividad, llamada la Fiesta de la Familia, es destacar el rol de la familia como centro de la política pública de la administración Kast, consignó La Tercera.

En el acto dirán presente, además de la ministra María Jesús Wulf, el presidente José Antonio Kast y la Primera Dama, María Pía Adriasola. Ellos estarán acompañados por subsecretarios y autoridades comunales.

La idea es “visibilizar que la familia no es solo un concepto estadístico, sino el núcleo fundamental donde se previene la vulnerabilidad y se construye la cohesión social”.

Se espera que el discurso del presidente Kast contendrá uno de los principales anuncios del Gobierno en la materia, además de recalcar “el éxito de Chile depende de familias fuertes y protegidas por un Estado que las apoya” y reforzar el rol de los padres.

La Plaza Cívica de Huechuraba además será escenario de una feria con los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y Deporte, para mostrar la oferta estatal para los hogares.