La empresa Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados que se llevarán a cabo este domingo 10 de mayo en algunas comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio durará al menos siete horas en algunos sectores específicos.

Además, Enel explicó a través de su sitio web que estos cortes programados se notifican con anticipación, con el fin de que los usuarios puedan planificar sus actividades.

Si deseas saber si tu domicilio se verá afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel HACIENDO CLIC ACÁ donde encontrarás toda la información detallada.

Además, si los cortes de luz en Santiago impacta directamente a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los siguientes números de contacto: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Revisa el listado de comunas en Santiago que tendrán cortes de luz este domingo

Las comunas afectadas este domingo con cortes de luz son Cerrillos, Maipú y Santiago.

Cerrillos: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Por ahora, no se han reportado nuevos cortes de energía en otras comunas de la capital. En caso de que se sumen más sectores, Enel informará oportunamente a través de sus canales oficiales.