En Chile, el cambio de hora se realiza dos veces al año como parte del sistema de horario de verano e invierno, con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y optimizar el consumo energético.

Generalmente, el horario de verano comienza en septiembre, cuando los relojes se adelantan una hora, y se extiende hasta abril, momento en que se retrocede nuevamente una hora para dar paso al horario de invierno.

Este ajuste horario aplica en la mayor parte del país, aunque hay algunas excepciones como la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantienen un solo horario durante todo el año.

Como es habitual, el cambio de hora suele generar diversas reacciones en la población, ya que puede afectar el sueño, la rutina diaria y el funcionamiento de algunos servicios. No obstante, autoridades recalcan que este sistema busca un mejor aprovechamiento de la luz solar, lo que permitiría reducir el uso de iluminación artificial.

Cada año, el Ministerio del Interior informa con anticipación la fecha exacta del cambio de hora, para que las personas puedan prepararse con tiempo y ajustar sus dispositivos electrónicos correctamente.

Horario de verano en Chile: ¿Cuándo comienza el cambio de hora?

El próximo cambio de hora en Chile se realizará el sábado 6 de septiembre de 2025, cuando será necesario adelantar los relojes una hora.

Ese día, al llegar a las 23:59 horas, se deberá ajustar directamente a las 01:00 del domingo 7 de septiembre, marcando así el inicio del horario de verano.

Este cambio está establecido en el Decreto 244, el cual indica que esta configuración horaria se mantendrá vigente hasta abril de 2026.