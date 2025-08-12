Nuevo prefijo telefónico: cómo identificar si la llamada es spam o autorizada

La normativa comenzará a aplicarse este miércoles 13 de agosto y regirá para todas las llamadas generadas de forma automática y masiva.

Las subsecretarías de Prevención del Delito y de Telecomunicaciones dieron a conocer un nuevo sistema de numeración que permitirá a las personas identificar con mayor claridad si una llamada entrante corresponde a spam, a una información automatizada, campañas masivas o si se trata de publicidad autorizada previamente por el usuario.

Esta nueva normativa, anunciada originalmente en marzo, comenzará a aplicarse este miércoles 13 de agosto y regirá para todas las llamadas generadas de forma automática y masiva. Su objetivo principal es aumentar la seguridad de los usuarios y reducir los fraudes telefónicos.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, detalló que todas las llamadas provenientes de entidades con las que el usuario mantiene algún tipo de vínculo deberán comenzar con el prefijo 600. Por otro lado, las llamadas con fines comerciales desde instituciones con las que el usuario no tiene relación deberán iniciar con el prefijo 809. Según Araya, esto facilitará el reconocimiento de llamadas legítimas y ayudará a evitar engaños.

Además, recalcó que si se recibe una llamada desde un número que comienza con +569 o desde el extranjero, ofreciendo productos o servicios, probablemente se trate de una estafa.

Debido a lo anterior, la autoridad, hizo un llamado a la ciudadanía a familiarizarse con estos prefijos como medida de protección frente al spam y los fraudes telefónicos.

En resumen, las llamadas deberán identificarse con los siguientes prefijos: