Luis Cordero y plan de seguridad del Gobierno: “Las personas necesitan que la autoridad muestre cuál es el horizonte”

Quien fuera el primer ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero (Ind.), cuestionó la manera en la que el actual Gobierno ha comunicado sus planes en esta materia y cual es el horizonte de estos más allá de los operativos semanales.

En diálogo con The Clinic, el académico de la Universidad de Chile se refirió en primer lugar a las críticas que surgieron desde el Partido Republicano a su labor como docente en Carabineros. “Antes de ser ministro de Estado, que más bien es un paréntesis en mi vida, toda mi vida profesional y académica ha girado en torno al Derecho Administrativo”, explicó.

“Y la invitación que me hizo Carabineros para hacer clase este semestre en la Academia de Ciencias Policiales, por cuatro horas a la semana -el valor hora es $58.000 más o menos- no tiene que ver con el valor monetario, sino que para aprovechar también ese espacio para poder profundizar algunas cuestiones de Derecho Administrativo que son relevantes para Carabineros”, puntualizó.

Ministerio de Seguridad y sus planes

Si bien Cordero reconoció que la experiencia de la actual titular de Seguridad, Trinidad Steinert (Ind.), como fiscal es “interesante” para la cartera, aseveró que “lo que no puede pasar es que uno asuma el Ministerio de Seguridad asumiendo que tengo las mismas herramientas de antes”.

“El Ministerio de Seguridad no tiene funciones operativas y no es una oficina adicional del Ministerio Público. Pero respecto al conocimiento, a las capacidades, nadie dudaría de que la ministra Steiner está en buenas condiciones de asumir su cargo.

Aunque en palabras de Cordero “el Gobierno ha dicho que tiene un plan” de seguridad, “la pregunta es cómo lo comunica (…) Y ese horizonte tiene que ser más que un reporte semanal. Tiene que, al final del día, bastante que ver con el mediano y el largo plazo”.

“Yo creo que al menos debiera comunicarlo mejor, pero en su plan más estructural. No simplemente cuánto es el número de delitos que está disminuyendo a la semana o cuánto es el número de migrantes que está expulsando. Porque siempre, cuando usted va a comparar así, en datos muy contingentes, siempre va a tener un dato que puede terminar por afectar su relato. Y la única, o por lo menos esa es mi opinión, yo creo que las personas de seguridad lo que necesitan no solo es el día a día, sino que también que la autoridad muestre cuál es el horizonte“, añadió.