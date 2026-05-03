Youtuber boliviano revela las cinco cosas que más le impresionaron de Chile: “A veces es muy similar a caminar por Europa”

La mayor accesibilidad para pagar con tarjetas de débito y el funcionamiento del Metro fueron dos de los aspectos que el joven destacó.

Un youtuber boliviano, cuyo contenido en redes sociales versa principalmente sobre sus viajes por el mundo, situó a Chile como “el país más cercano al primer mundo en Sudamérica”.

En palabras del creador de contenido digital, autodenominado como Gabo Dunn, son cinco los principales aspectos a destacar de nuestro país. Mientras se mostraba recorriendo el centro de Santiago, específicamente las cercanías de La Moneda, Dunn destacó que “caminar por las calles de Santiago a veces es muy similar a caminar por Europa”.

“Se dice que a diferencia de otras ciudades de la región, acá las cosas sí funcionan. Hay más orden, mejor infraestructura y una calidad de vida que la separa del resto. Es catalogada como la ciudad más desarrollada de la región y como uno de los mejores para vivir en el mundo entero”, dice en el video de casi 27 minutos que difundió hace unos días en Youtube.

Las cinco cosas que más impresionaron al youtuber extranjero

Mientras recorre la estación de Metro Los Leones, y en particular el pasillo con pantallas que conecta la Línea 1 con la Línea 6, el youtuber sinceró que una de las cosas que más le impresiona del país es su sistema de transporte subterráneo.

“Díganme ustedes, ¿conocen algún otro metro que se vea así de limpio y sea así de moderno en Latinoamérica? Personalmente creo que no”, dice.

Su segundo aspecto a destacar fue la facilidad para pagar con tarjetas de crédito o de débito en puestos de la calle o almacenes. Ante su extrañeza, una de las vendedoras le explica que tuvieron que adoptar este método debido a que en general las personas no suelen llevar efectivo.

El tercero, a juicio del joven, es la educación vial. “Santiago tiene una de las mejores educaciones viales que he visto nunca en Sudamérica. La gente respeta las señalizaciones de tránsito. Puede que piensen como: ‘oye Gabo, dale, obviamente tienen que respetar las señales de tránsito‘ Pero seamos sinceros, en Sudamérica eso no pasa muy seguido“, relata para luego probar su hipótesis cruzando un paso de cebra de improvisto, con éxito.

La cuarta característica destacable, según Dunn, es la presencia de marcas internacionales en centros comerciales. En el video, nota sorprendido una tienda Abercrombie & Fitch en el Costanera Center. La quinta, asegura, es el salario mínimo. “Para esta región, esta es una cantidad elevada de dinero (…) por lo menos en el mío, eso te da para vivir muy tranquilo en un mes“, asevera.