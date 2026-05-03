Patricia Bullrich reafirma intenciones de Argentina para capturar a Galvarino Apablaza y extraditarlo a Chile

La senadora argentina y exministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, abordó la eventual extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, quien fue procesado como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán (UDI) en la década de los 90, a Chile.

En entrevista con La Tercera, la exministra se refirió a la frustrada captura de Apablaza, quien por años se mantuvo bajo el estatus de refugiado en el país trasandino hasta que fue requerido por la justicia. En primer lugar, Bullrich criticó que haya mantenido esa calidad. “El gobierno argentino lo protegía siendo un asesino”, apuntó.

“Nosotros lo que hicimos fue cambiar el dictamen, cambiamos a los miembros de esa comisión que habían considerado a un asesino como un refugiado, y teníamos otros casos más, el caso de Leonardo Bertulazzi, de las Brigadas Rojas italianas, y otros casos más. Cambiamos el reglamento para refugiarse en la Argentina, la Argentina no podía ser un refugio de asesinos, le sacamos la condición de refugiado a Apablaza, eso fue un trámite que nos llevó bastante tiempo”, relató.

Sin embargo, a juicio de Bullrich, Apablaza aprovechó ese intertanto. “Nosotros no teníamos una orden de vigilancia de parte de la justicia en el mientras tanto, no podíamos hacer esa vigilancia, pero yo le aseguro que la Argentina tiene la firme decisión de encontrar a Apablaza, de mandarlo a Chile, de extraditarlo. Ya la Corte Suprema de Justicia habilitó el camino y lo vamos a encontrar. Así que está toda la voluntad puesta en encontrar a Apablaza”, añadió.

Las relaciones con el Gobierno

Adicionalmente, Bullrich valoró la sintonía con el actual Gobierno encabezado por José Antonio Kast. “Para nosotros que haya ganado Kast es importante, es un Gobierno con el que vamos a tener un diálogo mucho más fluido, mucho más abierto, podemos discutir las cosas sin que se ofendan, porque a mí me pasó en el gobierno de Boric que en un determinado momento dije que había un problema con Hezbolá en la frontera norte, en Iquique, y bueno, como decimos acá, me saltaron a la yugular, pero yo no estaba haciendo más que una descripción”.

Asimismo, adelantó que mantendrá contacto con la ministra de Seguridad Trinidad Steinert. “Yo voy a hablar con ella y le voy a dar mi mirada, más que una mirada, digamos, una charla para tratar de ayudar en lo que pueda, en mi experiencia, en lo que nosotros hicimos acá, que fue exitoso. Nosotros bajamos las tasas de homicidios, liberamos Rosario, que era una ciudad tomada por el narcotráfico, controlamos las fronteras, controlamos los homicidios en todo el país, bajamos un 20% de los delitos, así que creo que es una experiencia exitosa la de la Argentina”, aseguró.