Ante alerta por filtración de datos: Banco Estado descarta que sus servicios y plataformas hayan sido afectados

Datos sensibles como el historial médico de los usuarios fueron ingresados a una plataforma de acceso público.

En los últimos días, han circulado alertas de un eventual ciberataque a organismos públicos como el Registro Civil que habría derivado en una filtración de datos sensibles de los usuarios.

De hecho, un eventual hackeo fue denunciado por la empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer. Según la compañía, datos sensibles como correos electrónicos y el historial médico de los usuarios pudo haber sido robado, pues una plataforma identificada como Rutify ofrecía entregar este tipo de datos ingresando los nombres o el RUT de la persona.

No obstante, los organismos aludidos descartaron haber sido objetos de una filtración de datos. Según explicó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), todo apunta a que estos datos ya habían sido filtrados en el pasado y que estaban alojados en la dark web. La diferencia es que ahora todos aparecen unificados en esta plataforma.

La respuesta de Banco Estado

En atención a esta información, otras instituciones como Banco Estado han salido aclarar si sus servicios fueron comprometidos.

“Ante información difundida en medios públicos por uso de datos sensibles derivados de un eventual ciberataque a instituciones públicas, Banco Estado informa a sus clientes que sus plataformas y servicios se encuentran operando con total normalidad”, informaron mediante un comunicado.

Junto con instar a sus clientes a de todas maneras mantener en resguardo sus datos personales, reafirmaron que “no hay afectación en los servicios, exposición de datos de clientes -personas naturales, empresas o instituciones- o alteración de información relativa a cuentas o transacciones”.