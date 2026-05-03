Ministra Steinert y críticas a su gestión en seguridad: “Los resultados no van a ser inmediatos”

La secretaria de Estado se fijó un plazo de un año para que la ciudadanía perciba mejoras en cuanto a seguridad. También defendió que concretar las expulsiones de migrantes irregulares no es tarea de su ministerio.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (Ind.). abordó las críticas de las que ha sido objeto su figura y su gestión, así como en la polémica en la que estuvo envuelta poco después de arribar al cargo: su supuesta influencia en la desvinculación de la exjefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, por rencillas personales.

En conversación con La Tercera la secretaria de Estado fue consultada por la sensación de que no se ha avanzado los suficiente en materia de seguridad. “Entiendo esta ansiedad de la ciudadanía, pero tenemos un plan. Hay tres ejes estratégicos y uno de ellos es retomar el control de las calles, en sentido amplio”.

“Hay que retomar el control del territorio, de la calle, del barrio, y que nunca más estas organizaciones criminales estén en esa disputa y que se marque la presencia del Estado. Pero los resultados no van a ser inmediatos“, reconoció.

El plazo para ver resultados y la relación con la PDI

Por otra parte, sostuvo que “un plazo razonable” para ver resultados positivos en cuanto a seguridad debiese ser “por lo menos de aquí a fin de año”. También hizo una autocrítica: “Hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo. Como fiscal llevaba a cabo mi investigación, llevaba a juicio oral y no comunicaba por la sentencia. Acá me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo”.

Respecto de las críticas del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi (IND), sobre una “sequía legislativa” en cuanto a seguridad, desestimó esa acusación y justificó “uno no puede mandar una ley simplemente con cuatro ideas, se tiene que hacer un trabajo serio”.

En cuanto a las expulsiones de migrantes irregulares que el presidente José Antonio Kast prometió materializar, y los pocos resultados que se han visto en esta área, Steinert argumentó que “como Ministerio de Seguridad nos corresponde todo lo que es anterior a que se concrete la expulsión (…) Pero la verdad es que la materialización de eso no es de nuestro ministerio”.

Steinert también tuvo palabras para la controversia con la PDI. “Para mí es algo superado y las relaciones con el director (Eduardo Cerna), que es lo importante, están en buen pie“.

“De hecho, se llegó a decir que había una relación por ahí. Creo que es parte de no conocerme. Quiero pensar eso, que hay desconocimiento de mi trabajo, de mi forma de trabajar y de mi vida entera. El presidente supo, yo le conté lo que estaba pasando y él me respaldó. O sea, él entendió que había un tema que él, de hecho, aclaró de cierta forma”, zanjó.