Quiroz reconoce falencias en aclaración sobre polémico oficio de Hacienda y reitera que “lo social no se toca”

El titular de Hacienda insistió en que el gasto público “esta fuera de control” y defendió que “hay muchos espacios”, para buscar su eficiencia.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind.), reconoció deficiencias en la explicación del polémico oficio de su cartera que sugería descontinuar una serie de programas sociales como la Junaeb o recortar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Asimismo, reafirmó que en los recortes que pretende ejecutar, “lo social no se toca”.

En una extensa conversación con el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado admitió que en esta semana “claramente ha habido que salir y explicar mejor las cosas. Tal vez hay una falencia ahí en no haber explicado mejor”.

Asimismo, sobre la PGU aseguró que “no hay sugerencia de recorte al 15%. Es una metodología”. Aunque reconoció que “mirándolo ahora, quizás en la tabla no se debió haber puesto el 15% y se debió haber puesto ‘revisar”.

De todas maneras, reafirmó que “los gastos están fuera de control” y por ende, se hace necesaria una revisión de estos. “Hemos dicho en reiteradas ocasiones, que el tema social no se toca, lo que no significa que no haya que buscar eficiencia y hay muchos espacios para ello. Y también atacar abusos que nosotros hemos estado atacando con bastante éxito. Así que este tema es complejo, pero el norte no se pierde y lo vamos a ir resolviendo paso a paso”, insistió.

La polémica con Poduje

Adicionalmente, Quiroz se refirió a su relación con uno de sus pares del gabinete, el ministro Iván Poduje (IND), quien esta semana puso en duda la ejecución en su cartera de los recortes ordenados por Hacienda. “Mi único jefe es José Antonio Kast”, recalcaba Poduje en conversación con Infinita.

Pese a que el sábado Poduje dio por superada la polémica y afirmó que sí tendrá en cuenta los recortes sugeridos por Quiroz, el episodio fue leído como una muestra de división al interior del gabinete. Consultado al respecto, el jefe de la billetera fiscal apuntó a que un ministro puede negarse a examinar los programas sociales sugeridos que tienen observaciones de la Dirección de Presupuestos, pero que de igual manera “tendría que examinar otro, porque al final del día hay una restricción presupuestaria”.

Junto con sincerar que no ha tenido contacto con Poduje, evitó calificar si la conducta de éste último puede ser tildada como una indisciplina. “El presidente tiene una forma de llevar las cosas, yo le soy leal a él, le respondo al presidente. Tengo mi línea y vamos a seguir trabajando porque ese es el mandato y a eso vinimos, a recuperar crecimiento y a reordenar las cuentas fiscales”, zanjó.