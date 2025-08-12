Ofertas laborales para técnicos y profesionales: sueldos llegan a $2,5 millones

Entre los puestos más solicitados destacan los choferes a nivel nacional, además de auxiliares y administrativo.

La empresa de recursos humanos Adecco Chile anunció la publicación de más de 1.500 ofertas laborales disponibles en distintas regiones del país.

De acuerdo a la compañía, las vacantes están dirigidas a perfiles técnicos y profesionales, y abarcan una amplia gama de sectores productivos.

Según indicaron desde la empresa reclutadora, estas oportunidades se encuentran en empresas de diversos rubros y consideran cargos operativos, comerciales y financieros, mientras que los sueldos ofrecidos van desde los $580.000 hasta los $2.500.000, y quienes estén interesados pueden postular de forma online.

Entre las ofertas laborales más solicitados destacan los choferes a nivel nacional, además de auxiliares y administrativos en la comuna de La Unión, fundamentales para el funcionamiento diario de distintas organizaciones. También se requieren asesores de venta en ciudades como Villarrica, Valdivia, Illapel, Iquique y Calama, con el objetivo de reforzar la atención al cliente en el sector retail.

En el norte del país, la empresa está reclutando operadores de camiones CAEX y supervisores para el área minera. En tanto, en el rubro tecnológico, hay ofertas para analistas QA, desarrolladores y especialistas en centros de datos.

Por otra parte, se buscan operadores de grúa horquilla en Temuco, operarios de producción en Santiago y Lampa, y también hay vacantes para bodegueros y encargados de inventario en Lampa y Pudahuel, enfocados principalmente en la gestión de productos congelados y control de stock.