¿Un Ministerio más? Segundo Piso concreta encuentro político con Demócratas

Este encuentro se produce después de un acalorado comité político ampliado, donde los partidos oficialistas dejaron ver su molestia por el inesperado protagonismo alcanzado por el Segundo Piso.

AGENCIA UNO

Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, recibió a los máximos dirigentes del movimiento Demócratas -el cual fue disuelto como partido político por el Servel- donde se le presentaron una serie de propuestas en materia económica.

Irarrázaval estuvo acompañado por Alvaro Bellolio, encargado de políticas públicas, y Víctor Valdés, quienes se entrevistaron con la presidenta de Demócratas, la diputada Joanna Pérez, y los senadores Matías Matías Walker y Miguel Ángel Calisto.

Tras la cita, el senador Walker explicó a La Tercera que “nos hemos reunido con el Segundo Piso, con los asesores del presidente de la República, que son los llamados a estar por sobre la contingencia y ayudar al presidente a marcar el rumbo del país. En ese sentido, hemos ratificado nuestro apoyo a todas las medidas que signifiquen reactivar la economía y el empleo”.

En esta línea, le presentaron una serie de medidas, como la activación del Bolsillo Familiar Electrónico para los sectores medios y más vulnerables, además de mecanismos para la devolución del IVA a las familias.

Este encuentro se produce después de un acalorado comité político ampliado, donde los partidos oficialistas dejaron ver su molestia por el inesperado protagonismo alcanzado por el Segundo Piso, en desmedro del Ministerio del Interior.

En dicha actividad, el timonel de Republicanos, Arturo Squella, dejó ver su incomodidad por la incidencia de Alejandro Irarrázaval en la conducción política del Gobierno, mientras que el jefe del Segundo Piso rechazó que esté a cargo de la coordinación entre ministerios. Para finalizar, el senador Squella dejó ver que el principal asesor de José Antonio Kast debía dar un paso al costado.