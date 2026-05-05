Colecta Nacional 2026 de COANIQUEM busca financiar atención gratuita para miles de pacientes

Los colaboradores estarán identificados con credenciales y pecheras oficiales, y contarán con alcancías tradicionales.

La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM) dio inicio a su Colecta Nacional 2026, una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para financiar la atención integral de cerca de 8 mil niños, niñas y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices en todo Chile.

Bajo el lema “Porque Somos de Piel, tu ayuda se siente”, la iniciativa se desarrollará en dos formatos. La colecta digital estará disponible entre el 24 de abril y el 9 de mayo, permitiendo realizar aportes desde cualquier punto del país a través del sitio Coaniquem.cl.

En paralelo, la colecta presencial se llevará a cabo entre el 6 y el 9 de mayo, con voluntarios desplegados en distintas ciudades del territorio nacional.

Los colaboradores estarán identificados con credenciales y pecheras oficiales, y contarán con alcancías tradicionales, además de medios de pago electrónicos como tarjetas de crédito, débito y prepago mediante dispositivos POS.

La institución destacó que en sus 47 años de historia ha logrado rehabilitar a más de 150 mil niños, niñas y adolescentes, tanto de Chile como del extranjero, bajo un modelo de atención basado en la gratuidad total de sus servicios, la acogida y la atención especializada de alta calidad.

El presidente de COANIQUEM, Jorge Rojas Goldsack, explicó que el trabajo de la institución va más allá de la rehabilitación. “Nuestra labor no solo se centra en la rehabilitación de niños y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices. También desarrollamos investigación, prevención y docencia, con el objetivo de aportar al conocimiento y evitar que estas lesiones sigan ocurriendo”, señaló.

El llamado de la organización es a la participación ciudadana en esta campaña solidaria. “La colecta es fundamental para que podamos seguir entregando rehabilitación completamente gratuita a miles de niños, niñas y jóvenes. Cada aporte nos permite continuar cambiando vidas y llegando a quienes más lo necesitan”, afirmó Rojas Goldsack.