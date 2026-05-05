“Es nuestro deber”: La impactante suma que pagó la familia controladora del grupo Samsung en impuestos a la herencia

La familia también realizó donaciones significativas, incluyendo una extensa colección de arte con obras de artistas como Picasso y Dalí.

AGENCIA UNO.

La familia controladora del grupo Samsung concretó el pago de uno de los impuestos a la herencia más altos registrados en la historia, tras completar un total de 12 billones de wones, equivalentes a cerca de 8.000 millones de dólares, en Corea del Sur.

El monto fue cancelado en seis cuotas durante un periodo de cinco años, en el marco del fallecimiento en 2020 del ex presidente de la compañía, Lee Kun-hee, quien dejó un patrimonio estimado en 26 billones de wones (unos 17.000 millones de dólares).

La carga tributaria fue asumida por su hijo y actual presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, junto a su madre y sus hermanas.

Según medios internacionales, el pago representa una cifra histórica, ya que equivale a aproximadamente 1,5 veces la recaudación anual del impuesto a la herencia en Corea del Sur durante 2024, país que mantiene una de las tasas más altas del mundo, cercana al 50%.

En el proceso de liquidación del patrimonio, la familia también realizó donaciones significativas, incluyendo una extensa colección de arte con obras de artistas como Picasso y Dalí, que fue entregada a instituciones públicas del país.

A pesar del elevado desembolso, el grupo familiar mantiene una sólida posición financiera. De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, su patrimonio conjunto supera los 45.000 millones de dólares, impulsado en parte por el crecimiento del sector tecnológico y la alta demanda de chips de memoria para inteligencia artificial.

Al momento de declarar el impuesto, los herederos señalaron que pagar tributos era “es nuestro deber, una obligación natural de los ciudadanos”, en un caso que ha sido ampliamente destacado por su magnitud y relevancia internacional.