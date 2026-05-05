Gobierno deberá pagar $6.200 millones por cancelar remodelación del GAM

El subsecretario de Obras Públicas explicó al Senado que el pago del término del contrato se extenderá hasta 2028.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Obras Públicas informó a la Comisión de Hacienda del Senado que la cancelación del proyecto de remodelación del Centro Gabriela Mistral (GAM) tendrá un costo de $6.200 millones para el fisco, a través de Reglamento para Contratos de Obras Públicas (RCOP).

Nicolás Balmaceda, subsecretario de la cartera, explicó a los parlamentarios que este millonario desembolso corresponde a estados de pago pendientes, paralización y término anticipado.

“Es el mejor cálculo respecto de lo que corresponde a pagar conforme al reglamento. Ni un peso más ni un peso menos”, aseveró Balmaceda en la comisión.

Las obras de la segunda etapa de remodelación del GAM se reiniciaron el pasado 2 de marzo, a cargo del Consorcio GAM Moller DVC. Sin embargo, tres semanas después, el ministro Martín Arrau anunció que puso término anticipado del contrato, que se empinaba a los $114 mil millones, por falta de recursos.

Los $6.200 millones se traducen en $720 millones por indemnización de paralización de obras; $709 millones de dos estados de pago por cursar, y $4.800 millones por la indemnización por término anticipado, consignó radio Biobío.

“El reglamento del contrato permite los términos anticipados, por lo tanto estamos actuando de acuerdo con una facultad que tenemos, que reconoce el propio contrato”, agregó Nicolás Balmaceda.

Balmaceda aseguró que recién en la Ley de Presupuestos 2026 se consideraba el financiamiento de la remodelación del GAM a cuatro años.

“Conforme al contrato y conforme a la propuesta de la empresa ejecutora, se iba a ejecutar en un plazo de dos años y dos meses, y por lo tanto debía encontrarse íntegramente pagada dentro de esos dos años. Por lo tanto el presupuesto que se obtuvo (…) para ser distribuido en cuatro años no hacía viable el proyecto”, puntualizó la autoridad.

En esta línea, precisó que el pago del término de contrato se extenderá hasta 2028, $46 mil millones en 2026; $65 mil millones en 2027, y $2 mil millones el último año.