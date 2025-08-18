La visa Working Holiday es un acuerdo bilateral entre países que permite a jóvenes poder viajar y trabajar en el extranjero por un período determinado, usualmente de 6 meses a 1 año.
El objetivo principal de este programa es fomentar el intercambio cultural, ofreciendo la oportunidad de conocer nuevas culturas mientras se financia la estadía mediante empleos temporales.
En cuanto a los trabajos, estos suelen estar vinculados al turismo, la hostelería, la agricultura o servicios generales, sin necesidad de dominar completamente el idioma del país anfitrión.
En ese contexto, países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania y Japón son algunos de los destinos más demandados por los postulantes latinoamericanos.
Además del valor cultural y personal que aporta, la Working Holiday permite adquirir experiencia laboral internacional y mejorar habilidades lingüísticas, lo que puede representar una ventaja competitiva al regresar al país de origen.
¿Te quieres ir de Working Holiday? Revisa el calendario 2025 y no pierdas tu oportunidad
|País
|Cupos para chilenos
|Postulación
|Edad para postular
|Costos
|Sueldo mínimo
|Nueva Zelanda
|940
|octubre
|Mayor de 18 y menor de 31
|770 dólares
|23,50 NZD por hora
|Polonia
|200
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|$134.000
|$1.230.000 mensual
|Portugal
|Ilimitado
|todo el año
|Mayor de 18 y menor de 31
|$57.000
|$974.000 mensual
|República Checa
|200
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|$113.000
|$955.000
|Luxemburgo
|100
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|180 euros
|14,63 euros la hora
|Japón
|200
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|$19.000
|Es variable
|Islandia
|200
|–
|Mayor de 18 y menor de 31
|$126.000
|400.000 corona islandesa
|Irlanda
|200
|–
|Mayor de 18 y menor de 31
|145 euros
|12,50 euros por hora
|Hungría
|200
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|120 euros
|290.800 HUF brutos al mes
|Francia
|400
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|99 euros
|11,88 euros por hora
|Dinamarca
|150
|Marzo
|Mayor de 18 y menor de 31
|570 euros
|110 coronas danesas
|Corea
|100
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|Sin costo
|10.500 wones surcoreanos
|Canadá
|725
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|180 dólares canadienses
|Promedio es de 15 y 16 dólares canadienses por hora
|Austria
|200
|enero
|Mayor de 18 y menor de 31
|1905 euros
|2.000 euros al mes
|Australia
|3.400
|1 de julio
|Mayor de 18 y menor de 31
|670 dólares australianos
|24,95 dólares australianos
|Alemania
|ilimitados
|Todo el año
|Mayor de 18 y menor de 31
|75 euros
|12,82 euros por hora