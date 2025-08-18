Secciones
Revista D Newsletters
Buen Dato

¿Te quieres ir de Working Holiday? Revisa el calendario 2025 y no pierdas tu oportunidad

Los trabajos disponibles están vinculados al turismo, la hostelería, la agricultura o servicios generales, sin necesidad de dominar completamente el idioma del país anfitrión.

Gabriela Romo
Gabriela Romo

La visa Working Holiday es un acuerdo bilateral entre países que permite a jóvenes poder viajar y trabajar en el extranjero por un período determinado, usualmente de 6 meses a 1 año.

El objetivo principal de este programa es fomentar el intercambio cultural, ofreciendo la oportunidad de conocer nuevas culturas mientras se financia la estadía mediante empleos temporales.

En cuanto a los trabajos, estos suelen estar vinculados al turismo, la hostelería, la agricultura o servicios generales, sin necesidad de dominar completamente el idioma del país anfitrión.

En ese contexto, países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania y Japón son algunos de los destinos más demandados por los postulantes latinoamericanos.

Además del valor cultural y personal que aporta, la Working Holiday permite adquirir experiencia laboral internacional y mejorar habilidades lingüísticas, lo que puede representar una ventaja competitiva al regresar al país de origen.

¿Te quieres ir de Working Holiday? Revisa el calendario 2025 y no pierdas tu oportunidad

PaísCupos para chilenosPostulación Edad para postularCostosSueldo mínimo
Nueva Zelanda940octubreMayor de 18 y menor de 31770 dólares23,50 NZD por hora
Polonia200eneroMayor de 18 y menor de 31$134.000$1.230.000 mensual
PortugalIlimitadotodo el añoMayor de 18 y menor de 31$57.000$974.000 mensual
República Checa200eneroMayor de 18 y menor de 31$113.000$955.000
Luxemburgo100eneroMayor de 18 y menor de 31180 euros14,63 euros la hora
Japón200eneroMayor de 18 y menor de 31$19.000Es variable
Islandia200Mayor de 18 y menor de 31$126.000400.000 corona islandesa
Irlanda200Mayor de 18 y menor de 31145 euros12,50 euros por hora
Hungría200eneroMayor de 18 y menor de 31120 euros290.800 HUF brutos al mes
Francia 400eneroMayor de 18 y menor de 3199 euros11,88 euros por hora
Dinamarca150MarzoMayor de 18 y menor de 31570 euros110 coronas danesas
Corea100eneroMayor de 18 y menor de 31Sin costo10.500 wones surcoreanos
Canadá725eneroMayor de 18 y menor de 31180 dólares canadiensesPromedio es de 15 y 16 dólares canadienses por hora
Austria200eneroMayor de 18 y menor de 311905 euros2.000 euros al mes
Australia3.4001 de julioMayor de 18 y menor de 31670 dólares australianos24,95 dólares australianos
AlemaniailimitadosTodo el añoMayor de 18 y menor de 3175 euros12,82 euros por hora
Fuente: Consulado.gob.cl

Notas relacionadas