La visa Working Holiday es un acuerdo bilateral entre países que permite a jóvenes poder viajar y trabajar en el extranjero por un período determinado, usualmente de 6 meses a 1 año.

El objetivo principal de este programa es fomentar el intercambio cultural, ofreciendo la oportunidad de conocer nuevas culturas mientras se financia la estadía mediante empleos temporales.

En cuanto a los trabajos, estos suelen estar vinculados al turismo, la hostelería, la agricultura o servicios generales, sin necesidad de dominar completamente el idioma del país anfitrión.

En ese contexto, países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania y Japón son algunos de los destinos más demandados por los postulantes latinoamericanos.

Además del valor cultural y personal que aporta, la Working Holiday permite adquirir experiencia laboral internacional y mejorar habilidades lingüísticas, lo que puede representar una ventaja competitiva al regresar al país de origen.

¿Te quieres ir de Working Holiday? Revisa el calendario 2025 y no pierdas tu oportunidad