Este miércoles 20 de agosto del 2025, se celebra en Chile el Día de la Papa Frita, una excusa perfecta para disfrutar de uno de los acompañamientos más populares y queridos por grandes y chicos.

Durante esta jornada, distintos locales de comida rápida, restaurantes, food trucks y emprendimientos tendrán descuentos, promociones y combos especiales, incentivando a las personas a compartir y saborear este clásico alimento.

La iniciativa no solo busca promover el consumo de papas fritas, sino también reconocer el valor cultural y gastronómico que las papas fritas tienen en la cocina chilena.

En ese contexto, el Día de la Papa Frita se ha transformado en una pequeña fiesta culinaria, donde incluso algunos locales ofrecen versiones innovadoras o temáticas del tradicional plato.

Día de la Papa Frita 2025: revisa las mejores promociones para disfrutar

Juan Maestro

La cadena Juan Maestro está ofreciendo una promoción especial: al comprar una papa frita grande, recibes otra completamente gratis. Esta oferta es exclusiva para compras realizadas a través de la app Sáltate la fila, utilizando el código MAESTROPAPA. La promoción estará disponible entre el 18 y el 20 de agosto.

Pedro, Juan y Diego



El día miércoles 20 de agosto, en Pedro, Juan y Diego podrás encontrar la Mega Papa a solo $1.990 en todos sus locales, excepto en el del aeropuerto.

McDonald’s



McDonald’s ya tiene activa su campaña Big Fest, la cual incluye promociones como 2×1 en papas fritas y descuentos de hasta un 30%. Además, algunos combos incluyen papas fritas gratis. Todas estas ofertas están disponibles únicamente a través de la app oficial de la marca.

Doggis



Para celebrar el Día de la Papa Frita, Doggis está ofreciendo una promoción de 3×2 en papas fritas medianas. Esta oferta está disponible hasta el 20 de agosto y se puede canjear directamente en tiendas o usando un cupón desde la app de Doggis que puedes descargar ACÁ.