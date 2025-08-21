Secciones
Revista D Newsletters
Buen Dato

MOP adelanta la fecha en que se habilitará el Puente Lo Saldes

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que la reapertura se adelantó respecto a lo originalmente planificado.

Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que el próximo viernes 22 de agosto el Puente Lo Saldes, en la comuna de Vitacura, quedará completamente habilitado, restableciendo el tránsito en ambos sentidos.

De acuerdo con la información entregada por la cartera, el viaducto podrá ser utilizado desde las 7:00 de la mañana.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que la reapertura se adelantó respecto a lo originalmente planificado, y agradeció el esfuerzo realizado por la sociedad concesionaria para llevar a cabo las reparaciones.

“Tenemos buenas noticias, ya que se entrega completamente la obra y se abre el tránsito en todos los sentidos, volviendo a la normalidad. Esto ocurre antes de lo previsto, así que agradecemos el trabajo que hizo la sociedad concesionaria para reparar esta infraestructura; a Carabineros de Chile, al Ministerio de Transportes y, por supuesto, a los equipos del Ministerio de Obras Públicas que estuvieron ahí enfrentando la situación, reparando este puente tan importante para todos los ciudadanos del sector oriente de la capital”, indicó la ministra.

Cabe recordar que las obras de mejoramiento estaban previstas entre el martes 5 de agosto y el sábado 23 de agosto.

Durante el cierre total del Puente Lo Saldes, que comenzó el 5 de agosto, se generó una importante congestión vehicular en varios puntos clave del oriente de Santiago.

La medida, que respondió a reparaciones estructurales urgentes, obligó a desviar miles de vehículos hacia rutas alternativas como Costanera Norte, Avenida Santa María y Avenida Presidente Riesco.

Los desvíos provocaron extensas filas y demoras especialmente en horarios punta, afectando tanto a automovilistas particulares como al transporte público. La falta de vías con capacidad suficiente para absorber el flujo habitual del puente dejó en evidencia la fragilidad de la red vial en esa zona ante eventos de este tipo.

Notas relacionadas

Boris Quercia no va por el Oscar:
Cultura

Boris Quercia no va por el Oscar: "Me pasó por boquiabierto"

Con su nueva película Me Rompiste El Corazón, el director revive la entrañable historia de amor entre Roberto Parra y la Negra Ester. Sin embargo, no alcanzó a postular a la temporada de premios internacionales. Entre la ironía y la autocrítica, asume el desliz con humor y recuerda el valor patrimonial de la obra: “Ojalá tengamos el premio del público, que la gente se emocione y se ría. Ese es mi verdadero Oscar”, dice.

Claudia Guzmán