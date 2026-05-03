Agencia Nacional de Ciberseguridad confirma infiltración a organismo público tras robo de claves

Consultada sobre el organismo público que fue afectado por esta infiltración, la ANCI se reservó su nombre.

AGENCIA UNO

Michelle Bordachar, directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), ratificó la infiltración en un organismo público, lo cual se concretó a través del robo de claves a un funcionario.

Bordachar indicó a T13 que, respecto a la presunta filtración de datos, los involucrados tomaron información ya presente en red, de situaciones anteriores, las que fueron ordenadas.

“Y solo una de ellas mostraba que, efectivamente, estaba habiendo filtración activa, pero no fue porque hubieran hackeado o atacado la infraestructura o comprometido los servidores o mediante un acceso no utilizado como tecnológico, sino porque a una persona que trabajaba en esa institución le robaron su usuario y clave e ingresaron haciéndose pasar por él y a tomar información”, indicó la representante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Tras detectar esta situación, Michelle Bordachar recalcó que “cerraron todos los accesos y, entonces, se dejó de filtrar información”.

“Quiero ser muy clara que de toda la información que está circulando una porción muy pequeña corresponde a información que fue exfiltrada ahora en los últimos días. Todo el resto es información que, lamentablemente, ya estaba dando vuelta antes”, puntualizó.

Consultada sobre el organismo público que fue afectado por esta infiltración, la ANCI se reservó su nombre.