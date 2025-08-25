Admisión Escolar 2026 en su recta final: hasta cuándo se postula y en qué fecha dan los resultados

Existe un grupo de estudiantes que debe hacerlo obligatoriamente para poder estar matriculado el próximo año.

El proceso de Admisión Escolar 2026 es el mecanismo oficial del Ministerio de Educación (Mineduc) para postular a establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación y particulares subvencionados en todo el país, desde Pre-Kínder hasta 4° medio.

Aunque la etapa de la Admisión Escolar está abierta a todas las familias que deseen postular, existe un grupo de estudiantes que debe hacerlo obligatoriamente para poder estar matriculado el próximo año.

Entre ellos se encuentran:

Niños y niñas que ingresan por primera vez al sistema educativo, como quienes postulan a prekínder, kínder o 1° básico.

Estudiantes que terminan un nivel en un colegio que no ofrece continuidad, como quienes finalizan 8° básico y deben pasar a 1° medio.

Familias que se mudan a otra ciudad y requieren un nuevo establecimiento.

Estudiantes provenientes del extranjero, quienes deben gestionar su Identificador Provisorio Escolar (IPE) y el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA).

Jóvenes que desean retomar sus estudios, en función de su edad.

Debido a lo anterior, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a las familias a informarse si deben postular obligatoriamente y recomendó seleccionar al menos seis colegios diferentes, ordenados según la preferencia de cada apoderado.

Junto a ello, destacó que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) busca asegurar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, sin importar su situación familiar o lugar de origen.

¿Cuándo finaliza el proceso de la Admisión Escolar?

El periodo de postulaciones finaliza este jueves 28 de agosto, por lo que los apoderados deben completar su postulación antes de las 23:59 horas de ese día.



Para postular al Sistema de Admisión Escolar 2026 este año, lo primero que debe hacer el apoderado es registrarse en la plataforma. Si aún no está registrado, puede hacerlo ingresando al sitio web oficial del Mineduc HACIENDO CLIC ACÁ.

Una vez que el registro esté completo, podrá realizar la postulación utilizando su RUT y una contraseña en la página de Admisión Escolar 2026.

Fechas claves para el Proceso de Admisión Escolar 2026

Resultados generales: del 15 al 21 de octubre

Resultados lista de espera: 29 y 30 de octubre.

Periodo complementario de postulación: del 12 al 19 de noviembre.

Resultados generales: 2 de diciembre

Inicio de matrículas: del 9 al 30 de diciembre.



