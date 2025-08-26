Confirman nuevos cortes de luz en nueve comunas de Santiago: revisa los sectores afectados

Estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, y podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

La empresa Enel Distribución informó que este martes 26 de agosto se llevarán a cabo cortes de luz programados en algunas comunas de Santiago.

Según explicó la compañía, estas interrupciones del servicio se deben a labores de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, y podrían extenderse por más de cinco horas seguidas. Enel aseguró que el aviso se hizo con anticipación para que los vecinos puedan prepararse y reducir los inconvenientes.

En total, serán nueve las comunas afectadas por los cortes de luz, las cuales están detalladas en el sitio web oficial de Enel.

Ahí también se puede consultar si una dirección específica será impactada, utilizando un buscador habilitado para este fin (se puede acceder HACIENDO CLIC ACÁ).

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se recomienda contactarse con Enel para solicitar ayuda a través de los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Confirman nuevos cortes de luz en nueve comunas de Santiago

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Vitacura: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Recoleta: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Santiago: desde las 9:00 a las 13:00 horas



La Florida: desde las 11:30 a las 17:30 horas

La Cisterna: desde las 10:30 a las 16:30 horas

San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 11:00 a las 17:00 horas











