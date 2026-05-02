Cómo observar la lluvia de meteoros Eta Acuáridas desde Chile: el 5 y 6 de mayo tendrá su peak de actividad

Cada año, en mayo, la Tierra atraviesa la corriente de partículas que dejó el cometa Halley y en el cielo nocturno puede verse este evento.

Eta Acuáridas es el nombre de la lluvia de meteoros que se dejará ver durante todo el mes de mayo. Desde Chile será especialmente visible entre las noches del 5 y 6 de mayo, ya que es en esta fecha que tendrá mayor actividad.

Desde el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) compartieron las claves para poder observar este evento astronómico y sus principales características. Sandro Villanova, investigador asociado del centro basal de ANID y director de Licenciatura en Astronomía de la Universidad Andrés Bello, explicó que esta lluvia de meteoros sucede cada año, cuando la Tierra atraviesa la corriente de partículas que dejó el cometa Halley, que regresa cada 76 años al Sistema Solar.

“La Tierra pasa a través de esta cola de polvo y estos pequeños granos son capturados por su gravedad. Al entrar a la atmósfera, se queman y producen los destellos que observamos desde la superficie. Es un espectáculo muy bonito que no conlleva peligro, pues los granos de polvo se desintegran completamente en la atmósfera, por lo que no tienen ningún efecto en la superficie terrestre”, aclara Villanova.

Según señaló el académico, Chile presenta condiciones favorables para observar este evento: “El mejor lugar para observar está en nuestro hemisferio en torno a los 30 grados de latitud sur. Nuestro país se encuentra justamente en ese rango, por lo que es un lugar ideal”.

El cometa 1P/Halley, fotografiado el 8 de marzo de 1986 por W. Liller en la Isla de Pascua, como parte de la Red de Fenómenos a Gran Escala del International Halley Watch (IHW).

Créditos: NASA/W. Liller.

Cómo ver la lluvia de meteoros

Para apreciar este fenómeno, que recibe su nombre porque sus meteoros provienen del entorno de la estrella Eta Aquarii, los interesados pueden observar el cielo desde las 2.00 am del 5 y 6 de mayo, pues a esa hora la constelación de Acuario comienza a elevarse.

Aunque para tener mayor probabilidad de observar este evento, que se asemeja a lo que denominamos como “estrellas fugaces”, es mejor dirigir la vista al cielo en los momentos previos al amanecer, es decir antes de las 07.00 horas.

Sin embargo, como es probable que la Luna interfiera levemente en la visibilidad de los meteoros más débiles, debido a que en esa fecha estará en fase menguante, también es recomendable esperar a que la luminosidad de nuestro satélite natural disminuya en los días siguientes, es decir, cerca de la Luna nueva.

Otro aspecto fundamental, es observar desde lugares que estén alejados de la contaminación lumínica y hacia el Este, donde se ubica el punto radiante. También desde CATA sugieren apoyarse en aplicaciones como Star Walk o Stellariom, que ayudan a ubicar la constelación de Acuario desde el punto en que se encuentre el usuario.