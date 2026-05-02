“Chile representa un país estratégico”: Enel valora que no se haya revocado su concesión tras cortes de luz en 2024

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Energía, la empresa cumplió con la normativa vigente, por lo que no se configura la causal de caducidad.

Luego de que el pasado jueves el Gobierno confirmara que no se revocará la concesión a Enel por los prolongados cortes de luz en 2024, la empresa eléctrica valoró la decisión y destacó la importancia del país.

El proceso administrativo fue ordenado por el entonces presidente Gabriel Boric, debido a que la empresa no cumplió con los plazos para reponer el servicio. “Empresas como Enel, que han querido ahorrarse plata cuando hay gente que está sin luz todavía en las casas, sostuvo. Enel, de hecho, recibió una millonaria multa por esta situación en 2025, que ascendió a 280 mil UTM.

Sin embargo, según transmitió el Ministerio de Energía, el informe técnico emanado desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) arrojó que Enel “ha mantenido sus estándares dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente” y que por ende ” no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión“.

La respuesta de Enel

Al respecto, la compañía señaló mediante un comunicado que recibieron “con satisfacción” la decisión anunciada por el Ministerio de Energía.

“Chile representa un país estratégico para el Grupo y, en los últimos años, se han realizado importantes inversiones en la red de distribución, orientadas a fortalecer su resiliencia y a mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia”, destacaron.

En ese sentido, transmitieron que seguirán “invirtiendo de forma sostenida en esta línea, con el objetivo de contar con una red cada vez más resiliente y preparada para enfrentar los eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático”.