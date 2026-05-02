Poduje sostiene que ejecutará recortes ordenados por Hacienda y aborda despidos en el Minvu

“Se malentendió quizás el punto mío, que no tenía que ver con no hacer recortes”, dijo en alusión a las declaraciones en las que daba a entender que Quiroz era “un ministro más entre muchos”.

De paso por la Región de Magallanes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (RN), abordó dos de las controversias en las que estuvo envuelto esta semana: los recortes de Hacienda que puso en duda y los despidos de dos funcionarios que eran cercanos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), con quien protagonizó un cruce.

Luego de un desencuentro con el senador Alfonso de Urresti (PS) a propósito de la Ley de Humedales, el titular de Vivienda se embarcó en otro con Núñez. La senadora le reprochó inmiscuirse en polémicas con un parlamentario en momentos en que el Ejecutivo busca conseguir votos para que la megarreforma -también llamada ley miscelánea o de reconstrucción- avance en el Congreso.

Con posterioridad trascendió que dos funcionarios cercanos a Núñez fueron desvinculados del Minvu y reubicados en otros cargos, lo que fue visto como un efecto colateral del roce entre ambos. Al respecto, Poduje se limitó a decir esta jornada que “siempre estamos evaluando a la gente. Hay gente que llega por confianza política y se va también cuando no hay confianza política. La gente que llega por política sabe que también por política se puede ir”.

La polémica con Quiroz

El secretario de Estado ya había advertido, a propósito de la tramitación del proyecto misceláneo que aseguraría fondos para la reconstrucción de Valparaíso y Biobío, que los recursos para tales fines se acabarían el 31 de abril.

Cumplido el plazo, puso en duda la ejecución de los recortes que el Ministerio de Hacienda instruyó a cada cartera. “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe”, dijo a radio Infinita . Luego, remarcó que el jefe de Hacienda, Jorge Quiroz, es “un ministro más entre muchos”.

Pese a que Quiroz trató de desdramatizar el asunto señalando que entendía la preocupación de Poduje por la reconstrucción, lo cierto es que este episodio fue leído como una muestra de divisiones al interior del Ejecutivo, que por lógica debiese actuar de manera cohesionada.

Consultado por este asunto, Poduje ratificó: “Vamos a recortar lo que nos está pidiendo el ministro Quiroz, porque es importante hacerlo, pero lo que no podemos hacer es recortar aquellos programas que tienen mayor beneficio social”.

“Se malentendió quizás el punto mío, que no tenía que ver con no hacer recortes, sino que con nosotros como ministerio vamos a definir dónde vamos a hacer los recortes”, aclaró.